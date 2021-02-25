Son dakika: Liverpool'un kalecisi Alisson Becker'e kötü haber! Babası boğularak hayatını kaybetti

Son dakika bilgisine göre Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson'un babası boğularak hayatını kaybetti. 57 yaşındaki José Agostinho Becker'in cansız bedeni Porto Alegre'nin 320 km uzağındaki Lavras'ta bulundu. Internacional ve Fluminense takımları konuyla ilgili mesaj yayınladı. Liverpool konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

57 yaşındaki talihsiz adam girdiği gölden çıkamadı ve boğularak hayatını kaybetti. Ceset gece saatlerinde bulundu. Allison'un kardeşi Muriel Gustavo Becker de Liverpoollu eldiven gibi kariyerine Internacional takımında başlamıştı. Internacional altyapılarında yetişen iki kalecinin babaları için bir mesaj yayınladı.

İlerleyen saatlerde Allisson'un eski takımları Roma ve Liverpool'un da bir açıklama yapması bekleniyor.