Son dakika: Liverpool'un kalecisi Alisson Becker'e kötü haber! Babası boğularak hayatını kaybetti
Son dakika... Liverpool'un başarılı kalecisi Alisson Becker'in babası Jose Agostinho Becker, ülkesi Brezilya'da boğularak hayatını kaybetti. Evlerinin yakınlarında bir gölde boğularak hayatını kaybeden Agostinho Becker'in ardından Fluminense, Internacional, Vasco de Gama mesaj yayınladı. Ölüm Lavras do Sul polisi tarafından da doğrulandı.
Son dakika bilgisine göre Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson'un babası boğularak hayatını kaybetti. 57 yaşındaki José Agostinho Becker'in cansız bedeni Porto Alegre'nin 320 km uzağındaki Lavras'ta bulundu. Internacional ve Fluminense takımları konuyla ilgili mesaj yayınladı. Liverpool konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
57 yaşındaki talihsiz adam girdiği gölden çıkamadı ve boğularak hayatını kaybetti. Ceset gece saatlerinde bulundu. Allison'un kardeşi Muriel Gustavo Becker de Liverpoollu eldiven gibi kariyerine Internacional takımında başlamıştı. Internacional altyapılarında yetişen iki kalecinin babaları için bir mesaj yayınladı.
İlerleyen saatlerde Allisson'un eski takımları Roma ve Liverpool'un da bir açıklama yapması bekleniyor.