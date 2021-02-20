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20 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Mesut Özil'den Fatih Altaylı'ya anlamlı yanıt! Son dakika: Mesut Özil'den Fatih Altaylı'ya anlamlı yanıt! Son dakika: Geçtiğimiz günlerde Mesut Özil'in cami ve cuma paylaşımını hazmedemeyen Fatih Altaylı yazısında "Özil Fenerbahçe'ye futbolcu olarak mı geldi yoksa Fenerbahçe Camii'ne imam mı oldu ayırt etmekte zorluk çekebilirler." diyerek rahatsızlığını dile getirmişti. Yıldız futbolcu kendine has hisleriyle hadsiz ifadeler kullanan Altaylı'ya anlamlı bir yanıt verdi. Giriş Tarihi: 20.02.2021 12:26 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021 12:34
Son dakika: Mesut Özil'den Fatih Altaylı'ya anlamlı yanıt!
Geçtiğimiz hafta yaptığı Cuma paylaşımında Hindistan'dan bir cami görseli koyan Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, hazımsız Fatih Altaylı tarafından yersiz bir şekilde eleştirilmişti. Mesut Özil bir hafta sonra yine Cuma paylaşımıyla gündeme geldi. GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika: Mesut Özil'den Fatih Altaylı'ya anlamlı yanıt!
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'in dini paylaşımlar yapmasını eleştirmiş "Mesut Özil'i sosyal medya hesabı üzerinden izleyenler Özil Fenerbahçe'ye futbolcu olarak mı geldi yoksa Fenerbahçe Camii'ne imam mı oldu ayırt etmekte zorluk çekebilirler" şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.
Son dakika: Mesut Özil'den Fatih Altaylı'ya anlamlı yanıt!
ALTAYLI'DAN HAZIMSIZ SÖZLER: TÜRKİYE'DE ONLARCA CAMİ DURURKEN... Altaylı ayrıca "Mesut, dünyadan milyonlarca kişinin takip ettiği sosyal medya hesabına Fenerbahçe forması ile ellerini açıp bir cami önünde dua ettiği bir fotoğraf koydu. 'Ne güzel' diyecekseniz demeyin. Çünkü Mesut Özil'in önünde dua ettiği camii Türkiye'den değil. Türkiye'deki onlarca dünya güzeli camii dururken, Ayasofya, Süleymaniye, Selimiye, Sultanahmet gibi her biri bir başyapıt onlarca şahane camimiz varken ve milyonlarca uluslararası takipçili bir hesapta Türkiye'nin tanıtımına bir nebze olsun katkı yapmak mümkünken, Özil koya koya Hindistan'dan Jama Camii'nin fotoğrafını koyuyor. Ben de haliyle 'Acaba bir sonraki transfer Hindistan'a mı acaba' diye düşünüyorum" diye yazmıştı.
Son dakika: Mesut Özil'den Fatih Altaylı'ya anlamlı yanıt!
MESUT ÖZİL'DEN FATİH ALTAYLI'YA TOKAT GİBİ YANIT Türkiye'ye geldiğinden bu yana eleştirilere kulaklarını tıkayan Mesut Özil dün yaptığı Cuma paylaşımında isim vermeden Fatih Altaylı'ya gereken yanıtı verdi.
Son dakika: Mesut Özil'den Fatih Altaylı'ya anlamlı yanıt!
Mesut Özil, kendisini Türkiye'deki camileri paylaşmadığı için eleştiren Altaylı'ya "İslam'ın milliyeti, coğrafi konumu veya etnik kökeni yoktur. Allah kalplerimize bakar. Jumma Mübarek tüm Müslüman Kardeşlerime" paylaşımıyla göndermede bulundu.