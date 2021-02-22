Son dakika: Fenerbahçe Göztepe maçı | Erman Toroğlu'ndan flaş Mesut Özil sözleri: Ben nereye düştüm diyor

Son dakika haberi... Sezon başında yapılan flaş transfer rüzgarını devre arasında da sürdüren Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor. Şampiyonluk yarışında iç saha maçlarında puan kaybına tahammülü olmayan sarı lacivertli takım, evinde Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu Mesut Özil için "Ben nereye düştüm diyor." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 22.02.2021 11:41 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 11:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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