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22 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Fenerbahçe Göztepe maçı | Erman Toroğlu'ndan flaş Mesut Özil sözleri: Ben nereye düştüm diyor Son dakika: Fenerbahçe Göztepe maçı | Erman Toroğlu'ndan flaş Mesut Özil sözleri: Ben nereye düştüm diyor Son dakika haberi... Sezon başında yapılan flaş transfer rüzgarını devre arasında da sürdüren Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor. Şampiyonluk yarışında iç saha maçlarında puan kaybına tahammülü olmayan sarı lacivertli takım, evinde Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu Mesut Özil için "Ben nereye düştüm diyor." ifadelerini kullandı. Giriş Tarihi: 22.02.2021 11:41 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 11:41 Fenerbahçe'den son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Sarı lacivertliler bu sezon Kadıköy'de 5. defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Kendi sahasında son 28 yılın en kötü performansını ortaya koyan Fenerbahçe, Galatasaray'ın 3 puan gerisine düştü. Trabzonspor haftaya Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Golde topu kaptıran Sosa, sosyal medyada tepki gördü. Erman Toroğlu, Mesut Özil için 'Ben nereye düştüm diyor.' ifadelerini kullandı. GALERİ DEVAM EDİYOR AHMET ÇAKAR: SEN BU İŞLERE BAKACAĞINA SAHAYA BAK!
'Maçın başlamasına yarım saat kala televizyonda Erol Bulut, moderatör Güntekin Onay'dan sözüm ona hesap soruyor. Neymiş efendim, geçen hafta Ademi ile ilgili söylediği sözlerde neyi kast etmiş! Sana ne Erol!
Kafanı bunlara, konsantrasyonunu böyle işlere harcayacağına takımını yönet. Liderin belki 3 puan gerisindesin ama haftalardır oynattığın futbol rezalet. Daha golcün belli değil. Thiam ile başlıyorsun, çıkartıyorsun Samatta'yı alamıyorsun. Sonra Valencia'yı çıkartıp Samatta'yı alıyorsun, en sonunda da Cisse ile sözüm ona yığınak yapıyorsun. Bu takımı hazırlayamamışsın. Zaten haftalardır kazansan bile takımın iyi oynamıyor. Üstelik sen nasıl hocasın, rakibin en hızlı adamı belli ki Halil, kornerde daha 9. dakikada rakibin en hızlı adamına bire bir yakalanmak var mı? Plaj futbolunda bile teknik direktörler daha korner atılmadan riskli durumu fark eder, oyuncuları bağırarak uyarırlar. Daha 9. dakikada acemice gol yediler. Zaten Altay 'faul yapıp atılayım mı, atılmayayım mı' diye düşünürken Göztepeli Halil uçtu gitti.