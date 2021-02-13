Son dakika: Fatih Altaylı'dan skandal sözler! Mesut Özil üzerinden yine kin kustu

Son dakika haberi... Sivri dili ve nefret söylemleriyle hafızalara kazınan Habertürk yazarı Fatih Altaylı yine kin kustu. İslam dininin kırmızı çizgilerine olan skandal tutumu nedeniyle zaman zaman provokatif söylemlerde bulunan Altaylı, bu kez de Mesut Özil üzerinden aynı oyunu oynadı. Yıldız oyuncunun cuma mesajını hazmedemeyen Altaylı skandal bir yazı kaleme aldı. Fatih Altaylı yazısında "Özil Fenerbahçe'ye futbolcu olarak mı geldi yoksa Fenerbahçe Camii'ne imam mı oldu ayırt etmekte zorluk çekebilirler." diyerek Özil'in paylaştığı cuma mesajından rahatsızlığını dile getirdi.