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Haberler Galeri Son dakika: Fatih Altaylı'dan skandal sözler! Mesut Özil üzerinden yine kin kustu

Son dakika: Fatih Altaylı'dan skandal sözler! Mesut Özil üzerinden yine kin kustu

Son dakika haberi... Sivri dili ve nefret söylemleriyle hafızalara kazınan Habertürk yazarı Fatih Altaylı yine kin kustu. İslam dininin kırmızı çizgilerine olan skandal tutumu nedeniyle zaman zaman provokatif söylemlerde bulunan Altaylı, bu kez de Mesut Özil üzerinden aynı oyunu oynadı. Yıldız oyuncunun cuma mesajını hazmedemeyen Altaylı skandal bir yazı kaleme aldı. Fatih Altaylı yazısında "Özil Fenerbahçe'ye futbolcu olarak mı geldi yoksa Fenerbahçe Camii'ne imam mı oldu ayırt etmekte zorluk çekebilirler." diyerek Özil'in paylaştığı cuma mesajından rahatsızlığını dile getirdi.

Giriş Tarihi: 13.02.2021 08:43 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021 08:43
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Son dakika: Fatih Altaylı'dan skandal sözler! Mesut Özil üzerinden yine kin kustu
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Arsenal'den Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil'i İslam dini üzerinden hedef aldı.
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Son dakika: Fatih Altaylı'dan skandal sözler! Mesut Özil üzerinden yine kin kustu
Fatih Altaylı, Mesut Özil'in sosyal medyadaki İslamiyet ile ilgili paylaşımlarını hedef göstererek "Özil Fenerbahçe'ye futbolcu olarak mı geldi yoksa Fenerbahçe Camii'ne imam mı oldu ayırt etmekte zorluk çekebilirler." diyerek Özil'in paylaştığı Cuma mesajından rahatsızlığını dile getirdi.
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Son dakika: Fatih Altaylı'dan skandal sözler! Mesut Özil üzerinden yine kin kustu
Altaylı'nın nefret kokan yazısı şöyle devam etti:
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Son dakika: Fatih Altaylı'dan skandal sözler! Mesut Özil üzerinden yine kin kustu
"Beni ilgilendiren bir şey değil sonuçta. Selefi alimlerden paylaşımlar yapması "Cumhuriyet değerlerinin yılmaz bekçisi" olduğuna inandığım Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sorunudur, benim değil.
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Son dakika: Fatih Altaylı'dan skandal sözler! Mesut Özil üzerinden yine kin kustu

CAMİDEN DE RAHATSIZ OLDU
Ancak bugün Cuma münasebetiyle yaptığı paylaşım, benim "Mesut Özil ne yerli ne de millidir" fikrimin doğruluğunu kanıtlar nitelikte."