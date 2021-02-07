Süper Lig 24 . hafta maçı Beşiktaş Konyaspor canlı anlatım izle

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak. Mücadele öncesinde siyah-beyazlı takımın ilk 11'i belli oldu.

MAÇTA 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Necip, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar.

Konyaspor (muhtemel): Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Sekidika, Cikalleshi, Milosevic, Kravets.

LJAJIC Mİ OĞUZHAN MI OYNAYACAK?

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Konyaspor karşısında ilk onbirde bazı değişiklikler yapması bekleniyor.

Son iki maçta biraz yorgun olduğu gözlenen Atiba'yı dinlendirmesi beklenen Yalçın'ın, Mensah ve Dorukhan'ın aynı anda cezalı olması sebebiyle bu kararını uygulayıp uygulamayacağı son antrenmanda belli olacak. Yalçın'ın Necip'i defansif orta saha oynatıp, Josef'i öne koyması ve yanında Ljajic-Oğuzhan ikilisinden birini oynatması da seçenekler arasında. Antalya maçına yedek başlayan Ghezzal'ın da N'Koudou'nun yerine kadroya dönmesine kesin gözle bakılıyor.

MENSAH VE DORUKHAN CEZALI, GÖKHAN TÖRE SAKAT

Beşiktaş, Konyaspor maçına 3 futbolcusundan yoksun çıkacak.

Kırmızı kart cezalısı Dorukhan Toköz ve sarı kart cezalısı Mensah'la birlikte geçen hafta idmanda sakatlanan Gökhan Töre de maç kadrosunda olmayacak.

ÖNCE LİGDE SONRA KUPADA KARŞILAŞACAKLAR

Beşiktaş ile Konyaspor 4 gün arayla iki maçta karşılaşacak.

İki ekip Süper Lig'in 24'üncü haftasında Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Beşiktaş ve Konyaspor bu maçın ardından bu kez Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konya'da karşı karşıya gelecek. 11 Şubat Perşembe akşamı saat 20.45'te oynanacak maçı kazanan takım kupada yarı finale çıkacak.

SARI KART SINIRINDA 3 FUTBOLCU

Siyah beyazlı takımda 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

3 sarı kartı olan Vida, Ghezzal ve Rosier Konyaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda 25'inci haftada Gençlerbirliği'ne karşı forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Konyaspor maçı 7 Şubat Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.