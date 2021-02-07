07 Şubat 2021, Pazar
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Sergen Yalçın oyuncularını tek tek tebrik etti

'in 24. haftasında 'u konuk eden ve 21. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan , Rosier'in 81. dakikadaki golüyle 1-0 kazanırken, Teknik Direktör maçın ardından oyuncularını tek tek tebrik etti.

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 07.02.2021
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Sergen Yalçın oyuncularını tek tek tebrik etti

Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor karşısında uzatma dakikalarıyla birlikte 70 dakikadan fazla 10 kişi oynayan ve 81. dakikada Rosier'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılan Beşiktaş, puanını 48'e yükseltirken zirveye de ortak oldu.

Karşılaşmanın bitmesiyle birlikte büyük sevinç yaşayan siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın da sahaya girerek oyuncularına tek tek sarıldı ve hepsini tebrik etti.

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