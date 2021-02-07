Süper Lig 24. hafta maçı Beşiktaş 1-0 Konyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)
Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Konyaspor'u ağırladı. Geçtiğimiz 2 haftada sadece 1 puan alabilen siyah beyazlılar, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi mağlup ettiği bu haftada 3 puanı kazanıp rakipleriyle puanı eşitlemeyi başardı. 21. dakikadan itibaren 10 kişi mücadeleye devam eden ev sahibe ekibe galibiyeti getiren golü 81. dakikada Rosier kaydetti.
Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geldi.
Zorlu mücadelede Beşiktaş galibiyet alarak liderlik yarışında kalmak istiyordu. 21. dakikadan sonra maça 10 kişi devam eden Beşiktaş maç boyunca baskısını sürdürdü ve 81. dakikada Rosier'in attığı golle Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek zirveye ortak oldu.
70 DAKİKA 10 KİŞİ OYNADI
Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş evinde Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi, 70 dakika 10 kişi oynayan Beşiktaş 1-0 kazandı.
Beşiktaş, 21. dakikada N'Sakala'nın 2. sarı kartı ve ardından kırmızı kartı görmesinin ardından uzun süre 10 kişi oynadığı maçta kalesini gole kapattı ve oyunun da hakimi oldu. Konyaspor, rakibinin eksik kalmasını değerlendirmek yerine geride beklemeyi tercih etti. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 81. dakikada Valentin Rosier kaydetti.
Bu sonucun ardından 2 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Beşiktaş 48 puanla zirvedeki Galatasaray ve Fenerbahçe ile puanını eşitledi. 6 maçtır kazanamayan Konyaspor ise 24 puanda kaldı.
Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacakken, Konyaspor evinde Denizlispor'u konuk edecek.
MAÇTA 11'LER BELLİ OLDU
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Necip, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar.
Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Sekidika, Cikalleshi, Milosevic, Kravets.
BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI ÖZET
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda Aboubakar'ın arka direkte kafayla yaptığı vuruşta top direğin yanından auta çıktı.
21. dakikada Jevtovic, N'Sakala'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halis Özkahya, N'Sakala'ya ikinci sarıdan kırmızı kart göstererek oyun dışına attı.
38. dakikada Ghezzal'ın pasında Jevtovic topa müdahale etti. Yay üzerine topu önünde bulan Josef'in bekletmeden çektiği şutta top üstten auta çıktı.
DETAYLAR GELİYOR...
ÖNCE LİGDE SONRA KUPADA KARŞILAŞACAKLAR
Beşiktaş ile Konyaspor 4 gün arayla iki maçta karşılaşacak.
İki ekip Süper Lig'in 24'üncü haftasında Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Beşiktaş ve Konyaspor bu maçın ardından bu kez Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konya'da karşı karşıya gelecek. 11 Şubat Perşembe akşamı saat 20.45'te oynanacak maçı kazanan takım kupada yarı finale çıkacak.
SARI KART SINIRINDA 3 FUTBOLCU
Siyah beyazlı takımda 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
3 sarı kartı olan Vida, Ghezzal ve Rosier Konyaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda 25'inci haftada Gençlerbirliği'ne karşı forma giyemeyecek.
LJAJIC Mİ OĞUZHAN MI OYNAYACAK?
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Konyaspor karşısında ilk onbirde bazı değişiklikler yapması bekleniyor.
Son iki maçta biraz yorgun olduğu gözlenen Atiba'yı dinlendirmesi beklenen Yalçın'ın, Mensah ve Dorukhan'ın aynı anda cezalı olması sebebiyle bu kararını uygulayıp uygulamayacağı son antrenmanda belli olacak. Yalçın'ın Necip'i defansif orta saha oynatıp, Josef'i öne koyması ve yanında Ljajic-Oğuzhan ikilisinden birini oynatması da seçenekler arasında. Antalya maçına yedek başlayan Ghezzal'ın da N'Koudou'nun yerine kadroya dönmesine kesin gözle bakılıyor.
MENSAH VE DORUKHAN CEZALI, GÖKHAN TÖRE SAKAT
Beşiktaş, Konyaspor maçına 3 futbolcusundan yoksun çıkacak.
Kırmızı kart cezalısı Dorukhan Toköz ve sarı kart cezalısı Mensah'la birlikte geçen hafta idmanda sakatlanan Gökhan Töre de maç kadrosunda olmayacak.
BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Konyaspor maçı 7 Şubat Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.