Süper Lig 24. hafta maçı Beşiktaş 1-0 Konyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

70 DAKİKA 10 KİŞİ OYNADI

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş evinde Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi, 70 dakika 10 kişi oynayan Beşiktaş 1-0 kazandı.

Beşiktaş, 21. dakikada N'Sakala'nın 2. sarı kartı ve ardından kırmızı kartı görmesinin ardından uzun süre 10 kişi oynadığı maçta kalesini gole kapattı ve oyunun da hakimi oldu. Konyaspor, rakibinin eksik kalmasını değerlendirmek yerine geride beklemeyi tercih etti. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 81. dakikada Valentin Rosier kaydetti.

Bu sonucun ardından 2 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Beşiktaş 48 puanla zirvedeki Galatasaray ve Fenerbahçe ile puanını eşitledi. 6 maçtır kazanamayan Konyaspor ise 24 puanda kaldı.

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacakken, Konyaspor evinde Denizlispor'u konuk edecek.