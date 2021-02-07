Milan, Crotone'yi 4-0'lık skorla geçti

Milano'daki San Siro Stadı'nda şampiyonluk mücadelesi veren Milan ile ligin son sırasındaki Crotone karşılaştı.

Ev sahibi takım, İsveçli yıldızı Zlatan İbrahimovic'in 30. dakikada attığı golle maçın ilk yarısını 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıda, Milan 64. dakikada yine İbrahimovic ile farkı 2'ye çıkaran golü buldu.

69. dakikada kırmızı-siyahlı ev sahibi ekip, Hakan Çalhanoğlu'nun pasında Ante Rebic'in attığı golle skoru 3-0'a getirdi.

Bu golden 1 dakika sonra yine Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Rebic ile bir gol daha bulan Milan, farkı 4'e çıkardı.

Milan, rakibi Crotone'yi 4-0 gibi farklı skorla yenerek, puanını 49'a yükseltti ve maç fazlasıyla Inter'e kaptırdığı liderlik koltuğunu da geri almış oldu. Milan ile en yakın takipçisi Inter arasında 2 puan fark bulunuyor.

12 puanla ligin son sırasına demir atmış durumda olan Crotone ise bu sezonki 15. yenilgisini Milan karşısında aldı.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Çalhanoğlu, 62. dakikada Rafael Leao'nun yerine dahil olduğu oyunda verdiği 2 kritik gol pasıyla Milan'ın farklı galibiyetinin mimarlarından oldu.

Bu arada, Milan'ın 39 yaşındaki santraforu İbrahimovic, bugün attığı gollerle formasını giydiği kulüplerde toplamda 500. golünü kaydetmiş oldu.

Diğer yandan, ligin 21. haftasında bugün oynanan diğer müsabakalarda, Udinese, sahasında ağırladığı Hellas Verona'yı 2-0 yenerken, Benevento ise konuk ettiği Sampdoria ile 1-1 berabere kaldı.