07 Şubat 2021, Pazar
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Beşiktaş Konyaspor maçında bir ilk yaşandı

’ın Fransız yıldızı , karşısında 81. dakikada takımını öne geçirirken, bu gol aynı zamanda Rosier’in kariyerinde lig maçlarında attığı ilk gol oldu. Fransız oyuncu ilk resmi golünü Tarsus İdman Yurdu karşısında kupada atmıştı.

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Giriş Tarihi: 07.02.2021
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Beşiktaş Konyaspor maçında bir ilk yaşandı

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Konyaspor'u konuk ederken siyah-beyazlılar karşılaşmanın 21. dakikasında N'Sakala'nın kırmızı kart görmesiyle uzun süre 10 kişi oynadı.

1 kişi eksik oynamasına karşın rakip kalede birçok pozisyon bulan siyah-beyazlılar, aradığı golü 81. dakikada Rosier'in ayağından buldu. Atiba'nın pasında ceza sahası içine giren Fransız futbolcu çaprazdan düzgün bir vuruş yaparak takımını göne geçiren isim olurken, bu gol aynı zamanda Rosier'in kariyerinde lig maçlarında attığı ilk gol oldu. Sezon başında kiralık olarak siyah-beyazlı takıma gelen ve bugüne kadar kariyerinde gol sevinci yaşamamış olan Rosier, ilk gol sevincini Türkiye Kupası mücadelesinde Tarsus İdman Yurdu karşısında yaşamıştı. Konyaspor önünde etkili bir performans ortaya koyan Rosier, 81. dakikada attığı golle, ilk kez bir lig maçında golle tanışmış oldu.

Rosier daha önce Dijon'la Fransa Ligue 1 ve Sporting Lizbon'la da Portekiz Ligi'nde mücadele etmişti.

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