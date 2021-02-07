07 Şubat 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş'ta N'Sakala Konyaspor karşısında 6 dakikada 2 sarı kart gördü

Beşiktaş'ta N'Sakala Konyaspor karşısında 6 dakikada 2 sarı kart gördü

Beşiktaş'ın Konyaspor ile oynadığı karşılaşmanın 21. dakikasında Fabrice N'Sakala, ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

SPOR
Giriş Tarihi: 07.02.2021 Güncelleme Tarihi: 07.02.2021
ABONE OL
Beşiktaş'ta N'Sakala Konyaspor karşısında 6 dakikada 2 sarı kart gördü

Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala, 21. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Mücadelenin 15. dakikasında kaptırdığı bir top sonrasında rakibine yaptığı hareket sonrasında Konyaspor hücumunu kestiği gerekçesiyle ilk sarı kartını gören N'Sakala, ikinci sarı kartını ise takımıyla birlikte hücuma çıktığı sırada gördü. Josef'in araya girdiği topu kapmak için hamle yapan N'Sakala, Jevtovic'e kayarak yaptığı müdahalenin ardından 6 dakikada ikinci kez sarı kart görerek oyun dışında kaldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA