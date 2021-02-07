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Nihat Özdemir'den Fenerbahçe Galatasaray derbisindeki seyircilerle ilgili açıklama

, Fenerbahçe ile arasında oynanan karşılaşmada tribüne alınan 150 sağlık çalışanı ile ilgili açıklamalarda bulundu. 'a konuşan Özdemir, yaşanan olumsuzluklar nedeniyle böyle bir uygulamanın tekrarlanmayacağını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 07.02.2021 Güncelleme Tarihi: 07.02.2021
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Nihat Özdemir'den Fenerbahçe Galatasaray derbisindeki seyircilerle ilgili açıklama

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe ile Galatasaray maçında tribüne alınan 150 sağlık çalışanı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Özdemir, "Tribünde Covid-19 aşısı yaptırmış 150 sağlık çalışanı vardı. Bu uygulama derbiye özel deneme amaçlıydı. Ancak maçta yaşanan olumsuz olaylardan dolayı tekrarlamayacağız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tribünde Covid-19 aşısı yaptırmış 150 sağlık çalışanı vardı. Bu uygulama derbiye özel deneme amaçlıydı. Ancak maçta yaşanan olumsuz olaylardan dolayı tekrarlamayacağız. İnsanlara stada geliyor ama küfür ediyorlar.

İnsanlar stada geliyor küfür ediyor. Ayıp değil mi! Derbide yaşananlarla ilgili elimizde temsilci raporları var. Sorumluluları Pazartesi günü Disiplin Kurulu'na sevk edeceğiz. İster kulüp olsun, isterse şahıs olsun ceza vermekten asla çekinmeyeceğiz.

PFDK'nın yetmediği noktada savcılığa şikayet edeceğiz ve 6222'den haklarında işlem yapılmasını talep edeceğiz.

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