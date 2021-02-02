CANLI | Hatayspor Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle | Süper Lig'de zorlu karşılaşma
CANLI | Hatayspor Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle | Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Kritik karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetiyor.
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor karşılaşıyor. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadelenin başlama saati 16.00.
Süper Lig'de oynadığı son 8 mücadelede 1 beraberlik ve 7 galibiyet alan sarı-lacivertliler, rakibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe, 23. haftaya 45 puanla lider girdi.
Ligde oynadığı 21 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Hatay temsilcisi ise 35 puanla 7. sırada bulunuyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi. Karşılaşmayı ahaber.com.tr canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.
EKSİKLER
Fenerbahçe, Hatayspor deplasmanına Dimitris Pelkas, Marcel Tisserand, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş, Jose Sosa ve yeni transfer İrfan Can Kahveci'den yoksun çıkacak.
Cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da ise defans oyuncusu Soner Örnek sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek.
İLK 11'LER
Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel, Aabid, Ribeiro, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Mert Hakan, Osayi Samuel Valencia, Thiam