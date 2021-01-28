İrfan Can Kahveci transferinde Emre Belözoğlu devreye girdi! Flaş gelişmeyi canlı yayında anlattı

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe ve Galatasaray transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. Ezeli rakipler bu kez Başakşehir'in milli oyuncusu İrfan Can Kahveci'yi transfer edebilmek için mücadele ediyor. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan sarı lacivertlilerin transfer görüşmelerinde Emre Belözoğlu'nun devreye girdiğini ve Başakşehir'e "Galatasaray ne veriyorsa biz 500 bin Euro fazlasını vereceğiz" dediğini iddia etti. İşte sıcak gelişmenin detayları..