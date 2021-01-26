Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan İrfan Can Kahveci açıklaması! ''Ben de talip olabilir miyim?''
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan TFF Süper Kupa maçı öncesi Okan Buruk, Alexandru Epureanu ve Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Basın toplantısına İrfan Can Kahveci ile ilgili yapılan değerlendirmeler damgasını vurdu. Okan Buruk, "İrfan Can doğru rakam verildiğinde alınabilir derken Abdullah Avcı,"Transferde sürekli adı geçiyor, eğer yarın oynamayacaksa ben de talip olabilir miyim? Onda emeğim var" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki TFF Süper Kupa maçı öncesi, Okan Buruk, Alexandru Epureanu ve Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.
"HER OYUNCU, DOĞRU ŞARTLARDA ALINABİLİR"
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın talip olduğu İrfan Can hakkında konuşan Buruk, "İrfan Can iyi bir profesyonel. Bulunduğu ortamda en iyisini yapmaya çalışan bir karakter. Transfer teklifleri ve görüşmeler olsa da, İrfan hep yüzde 100'ünü vermeye çalıştı. Doğru rakam verildiğinde alınabilir. Her oyuncu, doğru şartlarda alınabilir." dedi.
GELİŞEN OYUNUMUZU KUPAYLA SÜSLEMEK İSTİYORUZ
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı yaptığı açıklamalarda "Başakşehir iyi takımı. Ligin en zengin kadrolarından birine sahip. Trabzonspor'da Anadolu'dan çıkıp şampiyonluklar elde etmiş bir takım. Gelişen oyunumuzu kupayla süslemek istiyoruz. Antrenörlük her anı doğru yaşamakla alakalı. Kupa sayısına bakmıyorum. İşimi her zaman doğru yapıp, oyuncuyu ve oyunu geliştirmeye çalışan bir adamım. Uzun vadede neler yapıldığına bakılmasını daha doğru buluyorum. Bazen ayrılıklar olur, bazen beraberlikler olur. Yarın da Başakşehir'le rakip olacağız. Bu oyunu kavga etmeden, saygı göstererek izleyelim. Bu oyun bizi hayatta tutuyor' şeklinde konuştu.
"İRFAN CAN'A BEN DE TALİP OLABİLİR MİYİM HOCAM?"
Abdullah Avcı, eski oyuncusu İrfan Can Kahveci için de esprili bir şekilde konuştu. Avcı, "İrfan Can'ın sakat olduğunu yeni öğrendim. Transferde sürekli adı geçiyor, eğer yarın oynamayacaksa ben de talip olabilir miyim hocam? onda emeğim var" ifadelerini kullandı.
"PERFORMANSLARINI SÜREKLİ ARTIRAN BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ"
Maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısına Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, kaptanı Alexandru Epureanu ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve kaptanı Uğurcan Çakır katıldı.
Hedeflerinin kupayı almak olduğunu dile getiren Moldovalı stoper, "TFF Süper Kupa maçına çıkacağımız için oldukça mutluyuz. Geçen sene hedefimize ulaştık. Son yıllarda hedefe her zaman yaklaşıyor ancak bitiş çizgisinde arzuladığımız sonucu alamıyorduk. Geçen sene şampiyonluğa uzandık. Bundan dolayı mutlu ve heyecanlıyız. TFF Süper Kupa da bizim hedeflerimizden bir tanesi. Yarın da güçlü, performanslarını sürekli artıran bir takıma karşı oynayacağız. Son haftalarda iyi sonuçlar alarak çıkışa geçtiler. Bizim de kaliteli ve iyi ayaklara sahip bir takımımız var. Yarınki amacımız mümkün olan bütün iyi işleri yapıp kupaya uzanmak." diye konuştu.
Epureanu, bu sezon Süper Lig'de istedikleri performansı sergileyemediklerini hatırlatarak, "Herkes bu durumdan muzdarip. Sezona iyi başlayamadık ama bu maç bizim için dönüm noktası olabilir. Maalesef bu sezonki performansımız istenen seviyeye gelemedi. Oyun ritmimizi yakalayamadık. Üstesinden gelmek için çalışıyoruz. Bu durumu değiştirecek olanlarda da bizleriz. TFF Süper Kupa'yı almak bir değişimin başlangıcı olabilir. Böyle bir kupanın bize yardımcı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.