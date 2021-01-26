Fenerbahçe ve Galatasaray bir kez daha karşı karşıya geldi: İrfan Can savaşı
Fenerbahçe ve Galatasaray arasında İrfan Can savaşı... Ara transferin bitimine kısa bir süre kala Fenerbahçe ve Galatasaray arasında savaş baltaları yeniden ortaya çıktı. Cimbom’un uzun süredir kadrosuna katmak istediği İrfan Can Kahveci’ye resmen talip olan Fener, Başakşehir’den randevu talep etti. Sarı- Lacivertililer perşembe günü resmi teklifi yapmaya hazırlanıyor.
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CİMBOM YENİ HAMLE YAPAR MI?
Ara transferin bitimine kısa bir süre kala Fenerbahçe ve Galatasaray arasında savaş baltaları yeniden ortaya çıktı. Cimbom'un uzun süredir kadrosuna katmak istediği İrfan Can Kahveci'ye resmen talip olan Fener, Başakşehir'den randevu talep etti. Sarı- Lacivertililer perşembe günü resmi teklifi yapmaya hazırlanıyor.
CUMA GÜNÜ BİR TALEP GELDİ!
Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt, "Fenerbahçe'den cuma günü bir talep geldi. Önümüzdeki günlerde görüşme yapacağız. Galatasaray'la pazarlıklarımız devam ediyor" ifadesini kullandı.
CİMBOM YENİ HAMLE YAPAR MI?
Alınan bilgilere göre Fener, İrfan Can için bir miktar paranın yanı sıra Deniz Türüç ve Serdar Aziz'i önerecek. Galatasaray'ın transferde yeni bir hamle yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.