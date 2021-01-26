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Fenerbahçe ve Galatasaray bir kez daha karşı karşıya geldi: İrfan Can savaşı

ve arasında savaşı... Ara transferin bitimine kısa bir süre kala Fenerbahçe ve Galatasaray arasında savaş baltaları yeniden ortaya çıktı. ’un uzun süredir kadrosuna katmak istediği ’ye resmen talip olan , ’den randevu talep etti. Sarı- Lacivertililer perşembe günü resmi teklifi yapmaya hazırlanıyor.

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Giriş Tarihi: 26.01.2021
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Fenerbahçe ve Galatasaray bir kez daha karşı karşıya geldi: İrfan Can savaşı

Ara transferin bitimine kısa bir süre kala ve arasında savaş baltaları yeniden ortaya çıktı. 'un uzun süredir kadrosuna katmak istediği Kahveci'ye resmen talip olan , 'den randevu talep etti. Sarı- Lacivertililer perşembe günü resmi teklifi yapmaya hazırlanıyor.

CUMA GÜNÜ BİR TALEP GELDİ!


Başakşehir CEO'su , "Fenerbahçe'den cuma günü bir talep geldi. Önümüzdeki günlerde görüşme yapacağız. Galatasaray'la pazarlıklarımız devam ediyor" ifadesini kullandı.

CİMBOM YENİ HAMLE YAPAR MI?
Alınan bilgilere göre Fener, İrfan Can için bir miktar paranın yanı sıra ve 'i önerecek. Galatasaray'ın transferde yeni bir hamle yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.

İrfan Can Kahveci'den kötü haber! Galatasaray ve Fenerbahçe istiyordu İRFAN CAN KAHVECİ'DEN KÖTÜ HABER! GALATASARAY VE FENERBAHÇE İSTİYORDU
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