UEFA Trabzonspor'a 4 milyon euro ödeyecek!

BAŞKAN AHMET AĞAOĞLU KONUŞTU

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sabah'a yaşanan bu gelişmeyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "2016 yılında imzalanan ve 2018 yılına kadar olan süreyi kapsayan mutabakat anlaşmasına uyulmamasından dolayı ceza verilmişti. Biz de CAS'taki duruşmamız esnasında, 'Geçen sene şartlı katılım diyerek yüzde 50 paramızı kestiniz. Bu sene de aynı nedenden Avrupa kupalarından men cezası veriyorsunuz. Aynı suça iki defa ceza verilmez. Böyle bir şey yapmaya hakkınız yok' diyerek itiraz ettik. UEFA'nın kendisi bizi haklı buldu ve o dönemki haklarımızı bize geri ödeme kararı aldı. Bu kulübümüz adına çok ��nemli bir kazanım oldu. Hem hukuki hem de finansal anlamda."