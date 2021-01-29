"Madrid panteri" lakaplı Türk futbolunun efsane kalecisi Varol Ürkmez hayatını kaybetti!

Varol Ürkmez, 1937 yılında Sakarya'da dünyaya geldi. Kariyerine Beşiktaş'ta başlayan efsane keleci sırasıyla Altay, Galatasaray, Manisaspor, Gençlerbirliği gibi takımlarda oynadı. Uzun süre milli takımın da kalesini koruyan Varol Ürkmez, 84 yaşındaydı. Beşiktaş'ın şampiyonluklarında büyük pay sahibi olan Varol Ürkmez için Altay da 'veda' mesajı yayınladı.