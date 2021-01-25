Son dakika: Çaykur Rizespor, Damjan Dokovic ile anlaşmaya vardı
Son dakika haberi... Çaykur Rizespor, CFR Cluj takımında forma giyen 1990 doğumlu orta saha oyuncusu Damjan Dokovic ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Kulüp, Dokovic için 26 Ocak Salı günü Rize'de imza töreni düzenleyecek.
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Transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, Romanya'nın Liga 1 ekiplerinden CFR Cluj takımında forma giyen 30 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Damjan Dokovic ile 1.5 yıllığına anlaşmaya vardı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Đokovic için 'hoş geldin' mesajı yayınlanırken, oyuncu için 26 Ocak Salı günü Rize'de imza töreni düzenleneceği belirtildi.
Güç seninle olsun Damjan Dokovic ⚡️ pic.twitter.com/HAt1OoIskL— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) January 25, 2021