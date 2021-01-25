Son dakika Galatasaray haberleri | Sarı kırmızılı takım transferi resmen açıkladı

Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu 2020-21 sezonuna kadar bedelsiz olarak kiraladığını ve futbolcuya net 3 milyon TL transfer ücreti ödeneceğini borsaya bildirdi.

İngiltere Championship ekiplerinden Brentford'un formasını giyen Halil, Ümit Milli Futbol Takımı'nda da oynuyor.