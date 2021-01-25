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Fenerbahçe'den rahat galibiyet! Fenerbahçe 3-0 Kayserispor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'de ilk yarının kapanış maçında evinde 'u ağıırladı. Sarı lacivertliler maç boyunca topa hakim olurken karşılaşmadan 3-0 gibi rahat bir skorla galip ayrıldı.

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Giriş Tarihi: 25.01.2021 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021
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Fenerbahçe'den rahat galibiyet! Fenerbahçe 3-0 Kayserispor MAÇ SONUCU-ÖZET

Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Kayserispor'la karşılaştı. Üstün oynadığı maçı sarı-lacivertliler 3-0 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Mame Thiam, 51'de Mbwana Samatta ve 87'de Papiss Cisse kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 42'ye yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. Kayserispor ise 19 puanda kaldı.

Ayrıntılar geliyor...

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