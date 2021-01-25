Fenerbahçe'den rahat galibiyet! Fenerbahçe 3-0 Kayserispor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Kayserispor'la karşılaştı. Üstün oynadığı maçı sarı-lacivertliler 3-0 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Mame Thiam, 51'de Mbwana Samatta ve 87'de Papiss Cisse kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 42'ye yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. Kayserispor ise 19 puanda kaldı.

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