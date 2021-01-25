25 Ocak 2021, Pazartesi
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Son dakika: Fenerbahçe'den flaş Mesut Özil açıklaması! Tarih belli oldu

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe, 'in imza töreninin 27 Ocak Çarşamba günü saat 15:00'te Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılacağını açıkladı. Fenerbahçe, KAP'a yaptığı açıklamayla Mesut Özil'e yıllık 3 milyon euro ve toplam 550 bin euro imza parası verileceğini duyurdu.

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Giriş Tarihi: 25.01.2021 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021
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Son dakika: Fenerbahçe'den flaş Mesut Özil açıklaması! Tarih belli oldu

Mesut Özil, 27 Ocak'ta kendini sarı-lacivertli ekibe bağlayacak imzayı atacak.

Fenerbahçe Spor Kulübü konuya ilişkin yaptığı açıklamada: "İngiltere'nin Arsenal Kulübü'nden takımımıza katılan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in imza töreni 27 Ocak Çarşamba günü, saat 15:00'te, Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacaktır.

Fenerbahçe, KAP'a yaptığı açıklamayla Mesut Özil'e yıllık 3 milyon euro ve toplam 550 bin euro imza parası verileceğini duyurdu.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şöyle;



İmza törenine basın katılımı daha önce duyurduğumuz şekilde akreditasyon sistemi ile sağlanacaktır.

Akreditasyon hakkını alan basın mensuplarının girişte sarı basın kartlarını ya da kurum kimliklerini ibraz etmeleri zorunludur. Bu ibrazı gerçekleştiremeyenler toplantıya giriş yapamayacaklardır.

Bu konuda basın mensuplarının gösterecekleri anlayış için şimdiden teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.

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