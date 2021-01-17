Derbide kartal pençesi: Beşiktaş liderliğini perçinledi
Süper Lig'in 19. haftasındaki dev derbide Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı Josef de Souza ve Georges-Kevin N'Koudou'nun attığı gollerle 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'in 19. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı. Hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede siyah-beyazlılar, rakibini 79. dakikada Josef de Souza ve 90+1. dakikada Georges-Kevin N'Koudou'nun attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Beşiktaş bu sonuçla puanını 38'ya çıkararak zirvedeki yerini korudu. Bu sezonki 5. yenilgisini alan Galatasaray ise 33 puanla 4. sırada yer aldı.
Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, 21 Ocak Perşembe günü saat 16.00'da Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olacak. Galatasaray ise 20 Ocak Çarşamba günü saat 19.00'da Denizlispor'u ağırlayacak.
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇINDAN NOTLAR
Süper Lig'in 19. haftasındaki derbide Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıktı.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor ile oynadıkları maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Fatih Öztürk, Martin Linnes, Emre Kılınç, Ryan Babel ve Emre Akbaba'yı yedeğe çekti.
Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş derbisinde bu futbolcuların yerlerine Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Oghenekaro Etebo, Oğulcan Çağlayan ve Arda Turan'ı görevlendirdi.
Galatasaray derbiye Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Etebo, Oğulcan Çağlayan, Younes Belhanda, Arda Turan ve Mbaye Diagne ile başladı.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Fatih Öztürk, Linnes, Emre Kılınç, Babel ve Emre Akbaba'nın yanı sıra Ryan Donk, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Valentine Ozornwafor ve Sofiane Feghouli oturdu.
SAKATLIĞI GEÇEN FEGHOULI YEDEKTE
Galatasaray'da sakatlığı geçen Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, derbide yedekler arasında yer aldı.
Ligin 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynanan maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Feghouli, sonraki 4 resmi maçın kadrosunda bulunamamıştı.
Sarı-kırmızılı takımda tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ve Emre Taşdemir ile yılbaşı gecesi yaşadığı kaza nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui ise kadroda yer almadı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8. dakikada sol taraftan Larin'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda Ghezzal topla buluştu. Ghezzal'ın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.
20. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Diagne'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
33. dakikada sağ taraftan Arda'nın yaptığı ortada arka direkte Marcao'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinde bulunan Atiba kornere gönderdi.
35. dakikada Marcao'nun Okan'a göndermek istediği top kısa düştü ve Larin topu kaptı. Sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Larin'in kaleci Okan ile karşı karşıya gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
37. dakikada sol taraftan Rıdvan'ın içeri çevirdiği topa arka direkte Ghezzal kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.
49' Ghezzal'ın ceza sahamıza orta olarak gönderdiği serbest vuruşta Cyle Larin'in kafa vuruşu Okan'ın kucağında kaldı.
60' Mbaye Diagne'nin Beşiktaşlı Montero'ya müdahalesi sonrası hakem Cüneyt Çakır kırmızı kart gösterdi.
63' Rachid Ghezzal, Marcao'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
67' Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup yerine Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal yerine ise Berbard Mensah oyuna dahil oldu.
69' Galatasarayımızda Younes Belhanda yerine Ryan Donk, Arda Turan yerine Ryan Babel oyuna dahil edildi.
71' Savunmamızdan dönen topa Rozier gelişine ceza sahası yakınından sert bir şekilde vurdu. Top direğin solundan farklı bir şekilde auta çıktı.
73' Korneri soldan paslaşarak kullanan Beşiktaş'ta N'Koudou soldan içeriye kat etti. Tehlikeli bölgeden Fransız oyuncunun vuruşu savunmamıza çarparak tekrar kornere çıktı.
79' Rıdvan Yılmaz'ın ortaladığı topu Luyindama istediği gibi uzaklaştıramadı. Josef de Souza önüne düşen topu filelerimize gönderdi: 1-0.
81' Oğulcan Çağlayan ve Etebo oyundan çıkarken yerlerine Emre Akbaba ile Emre Kılınç dahil oldu.
86' Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson ile Vincent Aboubakar çıktı. Yerlerine Dorukhan Toköz ile Gökhan Töre girdi.
89' Sol kanadımızdan top sürerek Marcao'nun üzerine gelen Gökhan Töre, sağına çekerek vurdu. Top savunmamıza çarparak dışarıya çıktı.
90' Karşılaşmanın sonuna en az 6 dakika eklendi.
90+1' Savunmamıza gelen topu Luyindama istediği gibi kontrol edemedi. Araya giren Larin, daha müsait durumdaki N'Koudou'ya verdi. N'Koudou boş kaleyi topu gönderdi: 2-0.
90+3' Beşiktaş ceza sahasına gönderdiğimiz ortada Ryan Babel, Emre Kılınç'a mükemmel indirdi. Akbaba'nın direk dibinden yaptığı vuruşu kaleci Ersin çıkardı.
90+7' Beşiktaş kalesine savunmadan gönderilen yüksek topta Luyindama, Donk'a indirdi. Hollandalı futbolcumuzun şutu savunmaya çarparak kornere çıktı.