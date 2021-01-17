Derbide kartal pençesi: Beşiktaş liderliğini perçinledi

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

8. dakikada sol taraftan Larin'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda Ghezzal topla buluştu. Ghezzal'ın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.

20. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Diagne'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

33. dakikada sağ taraftan Arda'nın yaptığı ortada arka direkte Marcao'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinde bulunan Atiba kornere gönderdi.

35. dakikada Marcao'nun Okan'a göndermek istediği top kısa düştü ve Larin topu kaptı. Sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Larin'in kaleci Okan ile karşı karşıya gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

37. dakikada sol taraftan Rıdvan'ın içeri çevirdiği topa arka direkte Ghezzal kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

49' Ghezzal'ın ceza sahamıza orta olarak gönderdiği serbest vuruşta Cyle Larin'in kafa vuruşu Okan'ın kucağında kaldı.

60' Mbaye Diagne'nin Beşiktaşlı Montero'ya müdahalesi sonrası hakem Cüneyt Çakır kırmızı kart gösterdi.

63' Rachid Ghezzal, Marcao'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

67' Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup yerine Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal yerine ise Berbard Mensah oyuna dahil oldu.

69' Galatasarayımızda Younes Belhanda yerine Ryan Donk, Arda Turan yerine Ryan Babel oyuna dahil edildi.

71' Savunmamızdan dönen topa Rozier gelişine ceza sahası yakınından sert bir şekilde vurdu. Top direğin solundan farklı bir şekilde auta çıktı.

73' Korneri soldan paslaşarak kullanan Beşiktaş'ta N'Koudou soldan içeriye kat etti. Tehlikeli bölgeden Fransız oyuncunun vuruşu savunmamıza çarparak tekrar kornere çıktı.

79' Rıdvan Yılmaz'ın ortaladığı topu Luyindama istediği gibi uzaklaştıramadı. Josef de Souza önüne düşen topu filelerimize gönderdi: 1-0.

81' Oğulcan Çağlayan ve Etebo oyundan çıkarken yerlerine Emre Akbaba ile Emre Kılınç dahil oldu.

86' Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson ile Vincent Aboubakar çıktı. Yerlerine Dorukhan Toköz ile Gökhan Töre girdi.

89' Sol kanadımızdan top sürerek Marcao'nun üzerine gelen Gökhan Töre, sağına çekerek vurdu. Top savunmamıza çarparak dışarıya çıktı.

90' Karşılaşmanın sonuna en az 6 dakika eklendi.

90+1' Savunmamıza gelen topu Luyindama istediği gibi kontrol edemedi. Araya giren Larin, daha müsait durumdaki N'Koudou'ya verdi. N'Koudou boş kaleyi topu gönderdi: 2-0.

90+3' Beşiktaş ceza sahasına gönderdiğimiz ortada Ryan Babel, Emre Kılınç'a mükemmel indirdi. Akbaba'nın direk dibinden yaptığı vuruşu kaleci Ersin çıkardı.

90+7' Beşiktaş kalesine savunmadan gönderilen yüksek topta Luyindama, Donk'a indirdi. Hollandalı futbolcumuzun şutu savunmaya çarparak kornere çıktı.