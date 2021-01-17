MESUT ÖZİL FENERBAHÇE'DE! İŞTE YILIN TRANSFERİNDE DETAYLAR

Dünya yıldızları arasında gösterilen Mesut Özil gibi bir yıldız transferi resmi olarak açıklanmaya hazırlanan Fenerbahçe'de heyecan dorukta. Uzun süredir Fenerbahçe'nin takıma katmak istediği yetenekli futbolcu Mesut Özil her konuda anlaştığı açıklandı. Mesut Özil'in 48 saat İstanbul'a gelip imza atması bekleniyor.

FENERBAHÇE HEYECAN DORUKTA! MESUT ÖZİL NE KADAR ALACAK?

Dünya yıldızları arasında gösterilen Mesut Özil, bu sezonun ikinci yarısında çocukluk hayali olan Fenerbahçe forması giyecek. Mesut Özil transferinin açıklanmasını dört gözle bekleyen Fenerbahçe taraftarlarında heyecan dorukta. Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak ve bunun karşılığında toplam 10 milyon euro alacak.