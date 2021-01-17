Son dakika: Mesut Özil İstanbul'a geliyor! İşte uçağın iniş saati
Son dakika haberi... A Spor Muhabiri Ahmet Selim, Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil hakkında, "Mesut'un transfer için belgeler işlemleri devam ediyor. Mesut Özil, yüzde 95 bu akşam İstanbul’a saat 00:15'te İstanbul'a inecek ve yarınki Ankaragücü maçını tribünden seyredecek." ifadelerini kullandı. Öte yandan sarı lacivertlilerin Mesut Özil için özel bir imza töreni yapacağı ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin, yeni transferi Mesut Özil'in İstanbul'a ne zaman geleceği merak ediliyordu. Mesut Özil'in İstanbul'a geleceğini bilgisini son dakika olarak aktaran A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul flaş açıklamalarda bulundu. Son dakika bilgisine göre, Mesut Özil bu akşam İstanbul'da olacak ve yarınki Ankaragücü maçını Fenerbahçe tribününden seyredecek.
ÖZEL BİR İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK
Fenerbahçe'nin, yeni transfer Mesut Özil' özel bir imza töreni yapacağı ortaya çıktı. İmza törenin ne zaman yapılacağı henüz netleşmedi.
"MESUT BU AKŞAM İSTANBUL'DA OLACAK"
Ahmet Selim Kul, "Artık Mesut'la kavuşma kısmı kaldı. Beklentimiz Mesut Özil'in akşam saatlerinde İstanbul' gelmesi bekleniyor. Bu akşam gelmesi çok yüksek ihtimal. Bir yandan işlemler yapılıyor ve belge alışverişi tamamlanıyor. Ama aldığımız bilgilere göre Mesut Özil bu akşam yüzde 95 İstanbul'a gelecek. Mesut Özil'in attığı tweetler sonrası herkesi heyecanlandırdı. Artık sadece resmi açıklamaları bekliyoruz. Mesut Özil, yarınki Ankaragücü maçını ilk kez Fenerbahçe tribününden seyredecek." dedi.
MESUT ÖZİL FENERBAHÇE'DE! İŞTE YILIN TRANSFERİNDE DETAYLAR
Dünya yıldızları arasında gösterilen Mesut Özil gibi bir yıldız transferi resmi olarak açıklanmaya hazırlanan Fenerbahçe'de heyecan dorukta. Uzun süredir Fenerbahçe'nin takıma katmak istediği yetenekli futbolcu Mesut Özil her konuda anlaştığı açıklandı. Mesut Özil'in 48 saat İstanbul'a gelip imza atması bekleniyor.
FENERBAHÇE HEYECAN DORUKTA! MESUT ÖZİL NE KADAR ALACAK?
Dünya yıldızları arasında gösterilen Mesut Özil, bu sezonun ikinci yarısında çocukluk hayali olan Fenerbahçe forması giyecek. Mesut Özil transferinin açıklanmasını dört gözle bekleyen Fenerbahçe taraftarlarında heyecan dorukta. Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak ve bunun karşılığında toplam 10 milyon euro alacak.
MESUT ÖZİL'İN SPONSORU...
Fenerbahçe'nin kasasından çıkacak 10 milyon euronun dışında Özil'e, Acun Ilıcalı'nın yeni digital platformu sponsor olacak. Oyuncu başka sponsorluk anlaşmalarına da imza atacak ve toplam 7 milyon euroyu bulan bir gelire ulaşacak.