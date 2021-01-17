Süper Lig 19. hafta karşılaşması Yeni Malatya 4-1 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU ÖZET)
Süper Lig'in 19. haftasında Yeni Malatya evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza atan ev sahibi ekip rakibini 4-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor, Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 4-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın golleri Rizespor adına 30. dakikada Skoda'dan (p) gelirken, Yeni Malatyaspor 46' ve 50'de Kubilay Kanatsızkuş, 61'de Umut Bulut, 74'te Mustafa ile rakip fileleri sarstı.
YENİ MALATYA 5 MAÇ SONRA KAZANDI
Yeni Malatyaspor, evinde Çaykur Rizespor'u farklı mağlup etti ve 5 maç sonra 3 puan alduı.
Bu sonuçla Yeni Malatyaspor, puanını 24'e çıkartarak maç fazlasıyla 10. sırada kendine yer buldu. Çaykur Rizespor ise 21 puanla 16. sırada yer aldı.
Öte yandan Yeni Malatyaspor 5 maç aradan sonra 3 puanın sahibi oldu. Yeni Malatyaspor bir sonraki lig maçını deplasmanda Hatayspor ile oynayacak. Çaykur Rizespor ise evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak..
İKİ TAKIM MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Zeki, Wallace, Semih, Issam, Youssouf, Hadebe, Fofana, Umut, Adem, Kubilay
Çaykur Rizespor: Tarık, Onur, Selim, Emir, Melnjak, Abdullah, Donsah, Michalak, Doğan, Fernando, Skoda
MAÇTAN DAKİKALAR ( ÖZET- İLK YARI)
4. dakikada Yeni Malatyaspor'da sol kanattan gelişen atakta Kubilay'ın basında topla buluşan Fofana'nın ceza alanında defansı çalımlayarak çektiği şutu kaleci tek hamlede kontrol etti.
22. dakikada ev sahibi takımda gelişen atakta Zeki Yavru'nun ceza sahasına yaptığı orta da defans araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.
26. dakikada Çaykur Rizespor'un atağında cezalanın da Yeni Malatyaspor savunmasında Hadebe'nin topa elle müdahale etmesi sonucu VAR'a giden Hakem Hüseyin Göçek penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Skoda topu ağlarla buluşturarak takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1
34. dakikada Çaykur Rizespor'da orta sahada topu kapan Donsah'ın ortasına yükselen Skoda'nın kafa vuruşunda kaleci Ertaç topa tek hamlede hakim olarak gole izin vermedi.
44. dakika da sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Adem'in ortasında Fofana'nın vuruşunda top defansa çarparak uzaklaştı.
46. dakikada sağ kanattan Mustafa Eskihallaç'ın ceza alanı içine yaptığı ortaya Kubilay'ın vuruşu ağlarla buluştu. 1-1
49. dakikada sol kanattan Adem'in ortasında ceza sahası içinde topa yükselen Kubilay, kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1
60. dakikada Yeni Malatyaspor'da Karim Hafez'in sol kanattan yaptığı ortaya yükselen Umut'un kafa vuruşu ile top ağlara gitti. 3-1
73. dakikada Adem'in ara pasında topla buluşan Mustafa Eskihalaç, ceza sahasının hemen dışından sağ ayakla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 4-1
87. dakikada Yeni Malatyaspor'da Karim Hafez'in ortasına yükselen Kubilay'ın kafa vuruşunda top az farkla kale direğinin üstünden auta çıktı