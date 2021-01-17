Son dakika: Hatayspor Mirkan Aydın ile yollarını ayırdı

Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Tecrübeli futbolcumuz Mirkan Aydın ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Takımımızın kazandığı şampiyonlukta büyük emeği olan Mirkan Aydın'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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