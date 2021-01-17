17 Ocak 2021, Pazar
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Haberler Spor Haberleri Son dakika: Hatayspor Mirkan Aydın ile yollarını ayırdı

Son dakika: Hatayspor Mirkan Aydın ile yollarını ayırdı

Son dakika haberi... ekiplerinden Atakaş , forvet oyuncusu ile yollarını ayırdı. Hatayspor'dan konuya ilişkin bir de açıklama yapıldı.

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Giriş Tarihi: 17.01.2021
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Son dakika: Hatayspor Mirkan Aydın ile yollarını ayırdı

Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Tecrübeli futbolcumuz Mirkan Aydın ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Takımımızın kazandığı şampiyonlukta büyük emeği olan Mirkan Aydın'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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