Son dakika: Hatayspor Mirkan Aydın ile yollarını ayırdı
Son dakika haberi... Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, forvet oyuncusu Mirkan Aydın ile yollarını ayırdı. Hatayspor'dan konuya ilişkin bir de açıklama yapıldı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Tecrübeli futbolcumuz Mirkan Aydın ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Takımımızın kazandığı şampiyonlukta büyük emeği olan Mirkan Aydın'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.