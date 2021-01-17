CANLI | Beşiktaş Galatasaray maçı canlı anlatım izle! Yılın ilk derbisi

Süper Lig'de 19. hafta muhteşem bir derbiye sahne olacak. Sergen Yalçın yönetiminde 6 haftadır kaybetmeyen ve 5 maçlık galibiyet serisi sonrası Hatayspor ile berabere kalan Beşiktaş derbi maçta bu seriyi sürdürerek kazanmak ve liderliğini korumak istiyor. Gençlerbirliği'ni 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray ise deplasmanda kazanarak rakibini puan durumunda geçmek istiyor.