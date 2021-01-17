CANLI | Beşiktaş Galatasaray maçı canlı anlatım izle! Yılın ilk derbisi
Süper Lig'de 19. haftanın en önemli maçında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Sergen Yalçın yönetiminde 35 puanla lider durumda bulunan Siyah-Beyazlılar Galatasaray'ı da yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. Rakibiyle arasında iki puan fark bulunan Galatasaray ise deplasmanda galibiyet arayacak. Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...
Süper Lig'de 19. hafta muhteşem bir derbiye sahne olacak. Sergen Yalçın yönetiminde 6 haftadır kaybetmeyen ve 5 maçlık galibiyet serisi sonrası Hatayspor ile berabere kalan Beşiktaş derbi maçta bu seriyi sürdürerek kazanmak ve liderliğini korumak istiyor. Gençlerbirliği'ni 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray ise deplasmanda kazanarak rakibini puan durumunda geçmek istiyor.
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
17 Ocak Pazar günü Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca mücadeleyi Cüneyt Çakır'ın yöneteceği açıklanmıştı. Maçın canlı skor takibi ve tüm detaylar ahaber.com.tr olacak.
FEGHOULİ DÖNÜYOR
Galatasaray'da Fatih Terim Feghouli konusunda kararını verdi. Trabzonspor maçında sakatlanan ve bir süredir sahalardan uzak kalan yıldız futbolcu Beşiktaş maçıyla birlikte 11'e dönecek. Oğulcan Cağlayan ise mücadeleye yedek başlayacak.
BEŞİKTAŞ'TA WELİNTON CEZALI
Sergen Yalçın, stoperde cezalı Welinton forma giyemeyeceği derbide, Vida'nın yanında kimi oynatacağına henüz karar vermedi.
Tecrübeli teknik adam, bu mevki için Necip Uysal ve Montero arasında seçim yapacak. Sergen Yalçın'ın, hem fiziksel direncinin yüksek olması hem de son haftalardaki başarılı oyunu nedeniyle Necip'i tercih etmesi bekleniyor.
CİMBOMDA 2 EKSİK
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Yeni Malatyaspor mücadelesinde sakatlanan Emre Taşdemir'in ise sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi. Tedavisine başlanan 25 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş maçında oynamasının zor olduğu belirtildi. Ayrıca Falcao'nun da sakatlığı devam ediyor.
348. RANDEVU
Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette, geride kalan 347 maçın 122'sini Galatasaray, 111'ini Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 453 golle karşılık verdi.
Beşiktaş ile Galatasaray arasında ligde yapılan 124 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.
İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 45, Beşiktaş ise 36 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 150, siyah-beyazlılar 129 gol attı. İki takım arasında geçen sezon oynanan son karşılaşma golsüz sona ermişti.
SON 10 MAÇA BEŞİKTAŞ DAMGASI
İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 10 karşılaşmada 5 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 10 gol atarken, Galatasaray 7 kez fileleri havalandırdı.