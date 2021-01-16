CANLI | Antalyaspor-Trabzonspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma
Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Bordo-Mavili takım son haftalarda yakladığı çıkışı Antalyaspor deplasmanında sürdürmek istiyor. Antalyaspor ise rakibini eli boş göndermek istiyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Antalyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
SAHASINDA DAHA KOLAY KAZANIYOR
Antalyaspor, bu sezon iç sahada oynadığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı. Ulaştığı 24 puanın 16'sını evindeki mücadeleler sonunda hanesine yazdıran kırmızı-beyazlılar, şu ana kadar aldığı 6 galibiyetin 5'ini sahasında kazandı. Dış sahadaki ilk galibiyetine geçen hafta Göztepe deplasmanında ulaşan Antalyaspor, sahasında ise Gençlerbirliği'ni 2-0, Yukatel Denizlispor'u 1-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 ve Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi.
MAÇIN HAKEMİ DEĞİŞMİŞTİ
Antalyaspor - Trabzonspor maçının orta hakemi Erkan Özdamar, görevden alındı. Karar, Antalya'da otelde maç saatini bekleyen Özdamar'a iletildi. Bugün oynanacak maçın hakemi Ali Palabıyık oldu. Özdamar, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının VAR hakemiydi.