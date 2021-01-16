CANLI | Antalyaspor-Trabzonspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Antalyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?