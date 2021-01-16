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Fenerbahçe Mesut Özil transferi son dakika | Yıldız oyuncudan güzel haber geldi
Fenerbahçe Mesut Özil haberleri | Sarı lacivertli kulübün devre arasında takıma kazandırmak istediği Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'den güzel haber geldi. Merakla beklenen transferde adım adım sona yaklaşılıyor. İngiltere'de çıkan son haberler, Mesut'un Arsenal'le hiçbir bağının kalmadığı yönünde. İşte Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran gelişmenin perde arkası...