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Fenerbahçe Mesut Özil transferi son dakika | Yıldız oyuncudan güzel haber geldi

Fenerbahçe Mesut Özil haberleri | Sarı lacivertli kulübün devre arasında takıma kazandırmak istediği Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'den güzel haber geldi. Merakla beklenen transferde adım adım sona yaklaşılıyor. İngiltere'de çıkan son haberler, Mesut'un Arsenal'le hiçbir bağının kalmadığı yönünde. İşte Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran gelişmenin perde arkası...

Giriş Tarihi: 16.01.2021 15:13
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Fenerbahçe Mesut Özil transferi son dakika | Yıldız oyuncudan güzel haber geldi
Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı lacivertlilerde flaş bir transfer gelişmesi yaşanıyor...
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Fenerbahçe Mesut Özil transferi son dakika | Yıldız oyuncudan güzel haber geldi
Fenerbahçe'de büyük bir merakla beklenen Mesut Özil transferinde müjdeli haber geldi.
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Fenerbahçe Mesut Özil transferi son dakika | Yıldız oyuncudan güzel haber geldi

Mesut Özil ile Arsenal, sözleşmenin feshi aşamasında bir sonuca vardı.

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Fenerbahçe Mesut Özil transferi son dakika | Yıldız oyuncudan güzel haber geldi
The Athletic'in haberine göre; Arsenal ve Mesut Özil, sözleşmenin feshedilmesi konusunda anlaşmaya vardı.
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Fenerbahçe Mesut Özil transferi son dakika | Yıldız oyuncudan güzel haber geldi
Anlaşmayla birlikte Mesut Özil'in 7.5 yıllık Londra kariyeri da sona ermiş olacak.