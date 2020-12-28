28 Aralık 2020, Pazartesi
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Haberler Spor Haberleri Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! İşte listedeki 5 isim

Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! İşte listedeki 5 isim

| Devre arası transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Orta sahada ve gol hattında büyük sorunlar yaşayan Terim, iki mevki için önemli yıldızların isimlerini yönetime verdi.

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Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! İşte listedeki 5 isim
Süper Lig'de ara transfer döneminin yaklaşmasına kısa bir süre kala Galatasaray'da takviye çalışmaları hızlandı.
Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! İşte listedeki 5 isim
Ligde yer alan 21 takım, ocak ayında yapacakları takviyelerle sezonun ikinci yarısına daha güçlü kadrolarla giriş yapmayı hedefliyor.
Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! İşte listedeki 5 isim
Kulüplerde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın yapacağı hamleler merak konusu oldu.
Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! İşte listedeki 5 isim

İŞTE ASLAN'IN LİSTESİNDEKİ FUTBOLCULAR:

Ligde aldığı galibiyetlerle özgüven kazanan sarı kırmızılılar, yapacağı birkaç takviyeyle kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! İşte listedeki 5 isim

YAREMCHUK

Falcao ve Diagne'den memnun olmayan Galatasaray, Belçika'da Gent formasıyla dikkat çeken Ukraynalı golcüyle görüşmelere başladı. Cimbom'un bu transferde Roma ve Sporting Lizbon gibi dev rakipleri var...

Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! İşte listedeki 5 isim

AHMED MUSA

Sarı-kırmızılılar hücum hattının her bölgesinde görev yapabilen ve bonservisi elinde olan Nijeryalı yıldızla ciddi şekilde ilgileniyor. Tecrübeli futbolcunun Galatasaray veya Rus ekibi CSKA Moskova'dan birini tercih edeceği belirtiliyor.

Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! İşte listedeki 5 isim

HENRY ONYEKURU

Galatasaray, Monaco'da beklentileri karşılayamayan ve teknik direktör Niko Kovac'ın gözünden düşen eski yıldızını kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor. Ancak Nijeryalı futbolcuya Fenerbahçe'nin de ilgisi var.

Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! İşte listedeki 5 isim

MICHAEL SERI

Cimbom geçen sezon orta sahada zaman zaman aksasa da genel olarak takıma olumlu katkıda bulunan eski yıldızına yeniden kanca attı. Fulham'ın kolaylık sağlaması halinde tecrübeli oyuncu sezon sonuna kadar kiralanacak.

Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! İşte listedeki 5 isim

SALİH UÇAN

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki futbolcu için girişimlere başladı. Bu transferde Aslan'ın rakibi Beşiktaş...

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