Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! İşte listedeki 5 isim
Galatasaray haberleri son dakika | Devre arası transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Orta sahada ve gol hattında büyük sorunlar yaşayan Terim, iki mevki için önemli yıldızların isimlerini yönetime verdi.
İŞTE ASLAN'IN LİSTESİNDEKİ FUTBOLCULAR:
Ligde aldığı galibiyetlerle özgüven kazanan sarı kırmızılılar, yapacağı birkaç takviyeyle kadrosunu güçlendirmek istiyor.
YAREMCHUK
Falcao ve Diagne'den memnun olmayan Galatasaray, Belçika'da Gent formasıyla dikkat çeken Ukraynalı golcüyle görüşmelere başladı. Cimbom'un bu transferde Roma ve Sporting Lizbon gibi dev rakipleri var...
AHMED MUSA
Sarı-kırmızılılar hücum hattının her bölgesinde görev yapabilen ve bonservisi elinde olan Nijeryalı yıldızla ciddi şekilde ilgileniyor. Tecrübeli futbolcunun Galatasaray veya Rus ekibi CSKA Moskova'dan birini tercih edeceği belirtiliyor.
HENRY ONYEKURU
Galatasaray, Monaco'da beklentileri karşılayamayan ve teknik direktör Niko Kovac'ın gözünden düşen eski yıldızını kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor. Ancak Nijeryalı futbolcuya Fenerbahçe'nin de ilgisi var.
MICHAEL SERI
Cimbom geçen sezon orta sahada zaman zaman aksasa da genel olarak takıma olumlu katkıda bulunan eski yıldızına yeniden kanca attı. Fulham'ın kolaylık sağlaması halinde tecrübeli oyuncu sezon sonuna kadar kiralanacak.
SALİH UÇAN
Fanatik'in haberine göre; Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki futbolcu için girişimlere başladı. Bu transferde Aslan'ın rakibi Beşiktaş...