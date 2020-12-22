Galatasaray-Göztepe (CANLI ANLATIM)

LİGİN EN AZ GOL YİYEN İKİNCİ TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 12 karşılaşmada rakip fileleri 20 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılar attığı 20 golün yanında kalesinde ise 9 gol gördü. Cimbom yediği 9 gol ile Alanyaspor'dan sonra ligde en az gol yiyen ikinci takım olarak bulunuyor.

SAHASINDA 6 MAÇTA 3 GALİBİYET ALDI

Galatasaray, ligde bu sezon iç sahada 6 maç oynadı. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Aslan 9 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü. Cimbom evinde ligde Alanyaspor'a yenildikten sonra oynadığı 3 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

DIAGNE'DEN SON 4 MAÇTA 6 GOL

Galatasaray'da Kolombiyalı golcü futbolcu Radamel Falcao'nun yokluğunda gol yükünü Senegalli golcü Mbaye Diagne çekiyor. Diagne şu ana kadar ligde rakip fileleri 6 kez havalandırdı. 29 yaşındaki futbolcu bu golleri son 4 hafta kaydetti. Senegalli futbolcunun bu sezon ayrıca UEFA Avrupa Ligi eleme maçlarında da 2 golü var.