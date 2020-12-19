Gaziantep FK-Fenerbahçe (CANLI ANLATIM)

FENERBAHÇE'DE SAKATLIK SORUNU

Gaziantep'te Başakşehir maçında sakatlanan Kana-Biyik teknik heyetin görev vermesi halinde sahadaki yerini alabilecek. Sakatlığı süren Junior Morais'in ise bu maça yetişmesi beklenmiyor. Geçen haftaki Başakşehir maçında kart cezası nedeniyle yedek kulübesinde bulunamayan teknik direktör Marius Sumudica da takımının başında yer alacak.

Fenerbahçe'de Mauricio Lemos, Mbwana Samatta, Diego Perotti, Enner Valencia ve Tolga Ciğerci sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadılar. Altay Bayındır da cezası nedeniyle bu maçta yok.

Sarı-lacivertli ekipte Ozan Tufan ve Dimitris Pelkas bu maçta sarı kart görmeleri halinde Başakşehir maçında cezalı duruma düşecekler.