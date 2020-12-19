Gaziantep FK-Fenerbahçe (CANLI ANLATIM)
Bu sezon deplasmanda maç kaybetmeyen Fenerbahçe, Gaziantep'te üç puan arıyor. Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanına konuk oluyor. Kalyon Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
İç sahada üst üste alınan 3 yenilginin ardından eleştiri oklarının hedefinde kalan Fenerbahçe, sezonun en zor sınavlarından birine çıktı.
Lige oldukça iyi başlayan ve ilk 7 maçında mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, son 5 müsabakada ise 3 kez yenildi. Son olarak sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, Gaziantep FK karşısında galip gelerek toparlanmak istiyor.
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ANTEP SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Ligin son 10 haftasında yenilmeyen, sahasında ise 12 maçtır kaybetmeyen Gaziantep ise serisini sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, 23 puan ve averajla 3. sırada bulunuyor. Marius Sumudica'nın çalıştırdığı Gaziantep FK ise 18 puan ve averajla 7. sırada.
FENERBAHÇE'DE SAKATLIK SORUNU
Gaziantep'te Başakşehir maçında sakatlanan Kana-Biyik teknik heyetin görev vermesi halinde sahadaki yerini alabilecek. Sakatlığı süren Junior Morais'in ise bu maça yetişmesi beklenmiyor. Geçen haftaki Başakşehir maçında kart cezası nedeniyle yedek kulübesinde bulunamayan teknik direktör Marius Sumudica da takımının başında yer alacak.
Fenerbahçe'de Mauricio Lemos, Mbwana Samatta, Diego Perotti, Enner Valencia ve Tolga Ciğerci sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadılar. Altay Bayındır da cezası nedeniyle bu maçta yok.
Sarı-lacivertli ekipte Ozan Tufan ve Dimitris Pelkas bu maçta sarı kart görmeleri halinde Başakşehir maçında cezalı duruma düşecekler.
11'LER
Gaziantep FK (Muhtemel): Günay Güvenç, Djilibodji, Kana-Biyik, Toşca, Olkowski, Mirallas, Vetrih, Maxim, Güray Vural, Kenan Özer, Muhammet Demir
Fenerbahçe: Oytun, Nazım, Serdar Aziz, Tisserand, Novak, Ozan Tufan, Gustavo, Pelkas, Mert Hakan, Ferdi, Cisse
OYTUN HAZIR KITA!
Ligin 13. haftasında Fenerbahçe'nin kalesini koruması beklenen Oytun Özdoğan, kısa ve öz konuştu. Kendisine duyulan güveni boşa çıkarmayacağını söyleyen 22 yaşındaki file bekçisi, "Kendimi her zaman hazır tutuyorum. Görev verilmesi halinde tüm motivasyonumla sahadaki yerimi alacağım" dedi.