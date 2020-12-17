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Galatasaray ve Fenerbahçe'den Ahmed Musa kapışması!

Ezeli rakipler ve bir kez daha transfer savaşı veriyor. Galatasaray bir süredir görüştüğü Nijeryalı yıldızda dev adımlar atıp önemli bir yol katederken karşısında Fenerbahçe’yi buldu. Sarı-Lacivertli yönetimin ’nın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirerek teklif yaptığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 17.12.2020
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Galatasaray ve Fenerbahçe'den Ahmed Musa kapışması!

savaşı. bir süredir görüştüğü Nijeryalı yıldızda dev adımlar atıp önemli bir yol katederken karşısında 'yi buldu. Sarı-Lacivertli yönetimin Ahmed Musa'nın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirerek teklif yaptığı ortaya çıktı.

BONSERVİSİ ELİNDE BULUNUYOR


Nijeryalı starın bonservisinin elinde olması nedeniyle bu durumu avantaja çevirmek isteyen F.Bahçe'nin bu transferi bitirmek için tüm imkanlarını seferber ettiği ortaya çıktı.

EROL BULUT ÖZELLİKLE İSTİYOR


Erol Bulut'un Ahmed Musa'yı özellikle istemesi nedeniyle yönetimin şartları zorlaması bekleniyor. Bu gelişmeden haberi olan G.Saray ise yıldız oyuncu için tüm kozları oynuyor.

AVRUPA KULÜPLERİ DE PEŞİNDE


28 yaşındaki oyuncu için Avrupa'dan başka tekliflerin de olduğu öne sürüldü. Ahmed Musa sol kanat dışında forvette de oynaması nedeniyle dev kulüplerin radarında bulunuyor.

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