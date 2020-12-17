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Yusuf yine YAZDI: Lille Yusuf ile güldü

Lille deplasmanda Dijon'u 2-0 yenerek liderliğini sürdürürken maçta forma giyen Milli oyuncumuz , 'in asisti sonucu karşılaşmanın ilk golünü kaydetti. ise karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna dahil oldu.

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Giriş Tarihi: 17.12.2020 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020
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Yusuf yine YAZDI: Lille Yusuf ile güldü

1. Futbol Ligi'nde Lille, deplasmanda Dijon'u 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Ligue 1'in 15. haftasına lider giren Lille, Gaston-Gerard Stadı'nda Dijon'un konuğu oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Lille, 'in pasında 'nın ağları sarsmasıyla 18. dakikada 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci devrede de oyunu kontrolü altında tutan Lille, 90+3. dakikada Timothy Weah'ın golüyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Golde payı olan milli oyuncular 84. dakikaya kadar sahada kalırken, Zeki'nin yerine Tiago Djalo, Yusuf'un yerine ise Isaac Lihadji oyuna girdi. ise 58. dakikada Jonathan David'in yerine karşılaşmaya dahil oldu. Lille, bu sonuçla puanını 32'ye yükselterek maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Dijon ise 9 puanla son sırada kaldı.

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