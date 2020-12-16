Fenerbahçe: 1 - Karacabey Belediyespor: 0 MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Karacabey Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe rakibini 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Giriş: 16.12.2020 19:53 Güncelleme: 16.12.2020 23:07

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Misli.com 2. Lig temsilcisi Karacabey Belediyespor'u 1-0 yenen Fenerbahçe, son 16 turuna yükseldi.

11. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rakip yarı sahanın ortalarında topla buluşan Serdar Aziz, sağdan bindiren Nazım Sangare'yi gördü. Bu oyuncunun bekletmeden yerden sert ortasına altıpas önünde ters bir vuruş yapan Onur Özcan meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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