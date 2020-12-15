Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği ile karşılaştı. Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçtan 1-0 galip ayrılan Aslan, son 16 turu biletini kaptı. Galatasaray'a turu getiren golü 44. dakikada penaltıdan Younes Belhanda attı.
FATİH TERİM'DEN ROTASYON
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son dönemde Süper Lig'de az forma şansı bulan futbolculardan kurulu ilk 11 çıkardı.
Sarı-kırmızılı ekip, müsabakaya Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Christian Luyindama, Emin Bayram, Omar Elabdellaoui, Oghenekaro Etebo, Younes Belhanda, Ömer Bayram, Jesse Sekidika, Arda Turan, Ali Yavuz Kol ilk 11'i ile mücadele etti.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Kerem Yusuf Ersunar, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Marcao, Emre Kılınç, Bartuğ Elmaz ile Mbaye Diagne görev bekledi.
Fatih Terim, Süper Lig'de son oynanan Atakaş Hatayspor maçının başlangıç 11'inin tamamını değiştirdi ve önceki haftalarda az süre alan oyuncularına görev verdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
11. dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Şener'in sağ taraftan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
14. dakikada sol taraftan Belhanda'ın ortasında ceza sahası içinde kaleci Gürkan'dan seken topu alan Ali Yavuz Kol'un vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
26. dakikada Arda Turan'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Belhanda'nın sol taraftan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
32. dakikada sağ taraftan Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Luyindama'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.
43. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Jesse Sekika'ya Mahmuthan Acar'ın müdahalesi sonrasında hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi.
44. dakikada topun başına geçen Belhanda meşin yuvarlağı kaleci Gürkan'ın sol tarafından ağlara gönderdi. 1-0