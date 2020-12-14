Galatasaray Marcao'nun bonservis bedelini belirledi!

Yeni fiyatını 20 milyon euro olarak belirledi. İtalya ve İngiltere'den ciddi teklifler alan 24 yaşındaki futbolcu ancak bu rakam masaya konmadan pazarlık masasına oturmayı düşünmüyor. Galatasaray sezon sonuna kadar bu rakamın daha da artacağını düşünerek devrede elden çıkarmak istemiyor.