Galatasaray Marcao'nun bonservis bedelini belirledi!
Sezon başı Serie A takımlarından Roma’nın kapısından dönen Brezilyalı futbolcu Marcao'nun değeri sürekli yükseliyor. Galatasaray, İtalya ve İngiltere’den ciddi teklifler alan Marcao'nun bonservis bedelini belirledi.
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Süper Lig'in güçlü takımlarından Galatasaray'ın Pacos Ferreira'dan 'scout transferi' olan Marcao her geçen gün değerine değer katıyor. Sezon başında Roma yöneticileri İstanbul'a gelip Marcao için Galatasaray ile masaya da oturmuştu.
Anlaşma sağlanamamıştı. Marcao transferi son anda yatmıştı. BU sezona da çok iyi başlayan Brezilyalı savunma oyuncusu özelliklerini geliştirerek piyasasını yükseltti. Sarı-kırmızılılar, 9 milyon euro'luk tekliflere "Hayır" demişti.
Fotomaç'ın haberine göre Cimbom, Marcao'yu sezon sonuna kadar saklamayı düşünüyor. İyi teklif gelirse elden çıkarılacak isim Christian Luyindama olacak. Fatih Terim bu durumda Emin Bayram ve Ryan Donk'u kullanacak.