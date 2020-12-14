14 Aralık 2020, Pazartesi
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Galatasaray Marcao'nun bonservis bedelini belirledi!

Sezon başı Serie A takımlarından Roma’nın kapısından dönen Brezilyalı futbolcu Marcao'nun değeri sürekli yükseliyor. , ve ’den ciddi teklifler alan Marcao'nun bonservis bedelini belirledi.

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Giriş Tarihi: 14.12.2020
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Galatasaray Marcao'nun bonservis bedelini belirledi!

'in güçlü takımlarından 'ın Pacos Ferreira'dan 'scout transferi' olan Marcao her geçen gün değerine değer katıyor. Sezon başında Roma yöneticileri 'a gelip Marcao için Galatasaray ile masaya da oturmuştu.

Anlaşma sağlanamamıştı. Marcao transferi son anda yatmıştı. BU sezona da çok iyi başlayan Brezilyalı savunma oyuncusu özelliklerini geliştirerek piyasasını yükseltti. Sarı-kırmızılılar, 9 milyon euro'luk tekliflere "Hayır" demişti.

Yeni fiyatını 20 milyon euro olarak belirledi. ve 'den ciddi teklifler alan 24 yaşındaki futbolcu ancak bu rakam masaya konmadan pazarlık masasına oturmayı düşünmüyor. Galatasaray sezon sonuna kadar bu rakamın daha da artacağını düşünerek devrede elden çıkarmak istemiyor.

Fotomaç'ın haberine göre Cimbom, Marcao'yu sezon sonuna kadar saklamayı düşünüyor. İyi teklif gelirse elden çıkarılacak isim Christian Luyindama olacak. bu durumda Emin Bayram ve 'u kullanacak.

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