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Haberler Spor Haberleri Galatasaray, Bursaspor'un genç yıldızlarını listeye aldı! Batuhan Kör ve Ali Akman Aslan mı oluyor?

Galatasaray, Bursaspor'un genç yıldızlarını listeye aldı! Batuhan Kör ve Ali Akman Aslan mı oluyor?

, 'un genç yıldızlarının peşine düştü. Sarı-Kırmızılı yönetim hem devre arası hem de sezon sonu için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bursaspor’un istikbal vaat eden genç oyuncusu ile aynı takımdan genç golcü transferde listenin en başında bulunuyor.

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Giriş Tarihi: 17.12.2020 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020
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Galatasaray, Bursaspor'un genç yıldızlarını listeye aldı! Batuhan Kör ve Ali Akman Aslan mı oluyor?

'dan yerli avı. Sarı-Kırmızılı yönetim hem devre arası hem de sezon sonu için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. 'un istikbal vaat eden genç oyuncusu ile aynı takımdan genç golcü transferde listenin en başında bulunuyor.

AVRUPALILAR DA YAKIN TAKİPTE


Lig ve kupada oynanan 2 maçta 6 gol kaydeden Batuhan aynı zamanda İngiliz kulübü Leicester'ın da gündeminde yer alıyor. Ali Akman'ı ise kulüplerinden Salzburg takip ediyor.

FATİH TERİM DE ONLARI İSTİYOR


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de çok istediği 2 oyuncunun devre arasında bitirilmesi için çalışmalar sürüyor. Ancak bu gerçekleşmezse sezon sonu için tüm şartlar zorlanacak.

AYTAÇ KARA VE MEHMET DE LİSTEDE


Cimbom 2 oyuncu dışında 'dan ve 'dan 'la da ilgileniyor. Mehmet'in sözleşmesi sezon sonu biterken Aytaç için kulübüyle görüşme yapılacak.

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