Galatasaray, Bursaspor'un genç yıldızlarını listeye aldı! Batuhan Kör ve Ali Akman Aslan mı oluyor?
Galatasaray, Bursaspor'un genç yıldızlarının peşine düştü. Sarı-Kırmızılı yönetim hem devre arası hem de sezon sonu için transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bursaspor’un istikbal vaat eden genç oyuncusu Batuhan Kör ile aynı takımdan genç golcü Ali Akman transferde listenin en başında bulunuyor.
Galatasaray'dan yerli avı. Sarı-Kırmızılı yönetim hem devre arası hem de sezon sonu için transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bursaspor'un istikbal vaat eden genç oyuncusu Batuhan Kör ile aynı takımdan genç golcü Ali Akman transferde listenin en başında bulunuyor.
AVRUPALILAR DA YAKIN TAKİPTE
Lig ve kupada oynanan 2 maçta 6 gol kaydeden Batuhan aynı zamanda İngiliz kulübü Leicester'ın da gündeminde yer alıyor. Ali Akman'ı ise Avusturya kulüplerinden Salzburg takip ediyor.
FATİH TERİM DE ONLARI İSTİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de çok istediği 2 oyuncunun devre arasında bitirilmesi için çalışmalar sürüyor. Ancak bu gerçekleşmezse sezon sonu için tüm şartlar zorlanacak.
AYTAÇ KARA VE MEHMET DE LİSTEDE
Cimbom 2 oyuncu dışında Kasımpaşa'dan Aytaç Kara ve Eskişehirspor'dan Mehmet Özcan'la da ilgileniyor. Mehmet'in sözleşmesi sezon sonu biterken Aytaç için kulübüyle görüşme yapılacak.