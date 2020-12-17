Galatasaray, Bursaspor'un genç yıldızlarını listeye aldı! Batuhan Kör ve Ali Akman Aslan mı oluyor?

Galatasaray'dan yerli avı. Sarı-Kırmızılı yönetim hem devre arası hem de sezon sonu için transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bursaspor'un istikbal vaat eden genç oyuncusu Batuhan Kör ile aynı takımdan genç golcü Ali Akman transferde listenin en başında bulunuyor.