Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası Sergen Yalçın hakeme yüklendi: Olacak şey değil

ZOR BİR 90 DAKİKA OLDU

"Zor bir 90 dakika oldu çünkü 50'de 10 kişi kaldık. Fenerbahçe de fizik gücü iyi olan oyunculara sahip bir takım."

HAKEME SERT TEPKİ

"Hakem mevzusuna girmek istemiyorum. Hakem arkadaşlar bize mecburen maçı yaşatmak zorunda kaldılar. Erol'a da sorsanız, o da hakemlerden şikayetçi olacaktır. Olacak şeyler değil yani bu olanlar. 1 tane pozisyon söyleyeceğim: 44. dakikada 2'ye 1 gidiyoruz, pozisyonu kesti faul verdi. Böyle bir şey olur mu ya?"