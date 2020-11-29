29 Kasım 2020, Pazar
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Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası Sergen Yalçın hakeme yüklendi: Olacak şey değil

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası Sergen Yalçın hakeme yüklendi: Olacak şey değil

Son dakika haberleri... 'ın teknik patronu , derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'na tepki gösteren Yalçın, "Olacak şeyler değil yani bu olanlar. 1 tane pozisyon söyleyeceğim: 44. dakikada 2'ye 1 gidiyoruz, pozisyonu kesti faul verdi. Böyle bir şey olur mu ya?" dedi.

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Giriş Tarihi: 29.11.2020
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası Sergen Yalçın hakeme yüklendi: Olacak şey değil

Süper Lig'in 10. haftasında ile , Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, rakibini 4-3 mağlup ederek 15 yıl aradan sonra Kadıköy'den galibiyetle ayrılmayı başardı. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan teknik direktör , hakem Tugay Kaan Numanooğlu'na tepki gösterdi.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

OYUNCULARIM ÇOK CİDDİ KARAKTER SINAVI VERDİ

"Oyuncularım bugün çok ciddi bir karakter sınavı verdi ve sınavı geçti. Hepsine teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz, oyuncularımız da çok mutlulular."

ZOR BİR 90 DAKİKA OLDU

"Zor bir 90 dakika oldu çünkü 50'de 10 kişi kaldık. Fenerbahçe de fizik gücü iyi olan oyunculara sahip bir takım."

HAKEME SERT TEPKİ

"Hakem mevzusuna girmek istemiyorum. Hakem arkadaşlar bize mecburen maçı yaşatmak zorunda kaldılar. Erol'a da sorsanız, o da hakemlerden şikayetçi olacaktır. Olacak şeyler değil yani bu olanlar. 1 tane pozisyon söyleyeceğim: 44. dakikada 2'ye 1 gidiyoruz, pozisyonu kesti faul verdi. Böyle bir şey olur mu ya?"

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