Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası Erol Bulut'tan oyuncularına eleştiri

İşte Erol Bulut'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"İSTEDİKLERİMİZİ SAHAYA YANSITAMADIK"

Oyuna iyi başladık, 1-2 pozisyonumuz oldu. Beklenmedik pozisyonda yediğimiz gol bizi bozdu. İkinci golde oyun disiplininden uzak oldu oyuncular. İstediklerimizin hiçbirini sahaya savunmada ve hücumda yansıtamadık.