29 Kasım 2020, Pazar
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası Erol Bulut'tan oyuncularına eleştiri

'ın 'yi 'de 4-3 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü , oyuncularının performansını eleştirdi. Bulut, ''Üst sıralarda kalmak istiyorsanız bu seviyelerde çok daha iyi mücadele etmelisiniz. Oynanan oyunumuz yetersizdi." ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası Erol Bulut'tan oyuncularına eleştiri

'in 10. haftasındaki dev derbide 'ı ağırlayan , rakibine 4-3 mağlup olarak haftayı puansız kapattı. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü , oynadıkları oyunun yetersiz olduğunu söyledi.

İşte Erol Bulut'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"İSTEDİKLERİMİZİ SAHAYA YANSITAMADIK"

Oyuna iyi başladık, 1-2 pozisyonumuz oldu. Beklenmedik pozisyonda yediğimiz gol bizi bozdu. İkinci golde oyun disiplininden uzak oldu oyuncular. İstediklerimizin hiçbirini sahaya savunmada ve hücumda yansıtamadık.

"ÜST SIRALARDA KALMAK İSTİYORSANIZ DAHA İYİ MÜCADELE ETMELİSİNİZ"

Üst sıralarda kalmak istiyorsanız bu seviyelerde çok daha iyi mücadele etmelisiniz. Oynanan oyunumuz yetersizdi.

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