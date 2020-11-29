Maradona'nın ölümünde doktor şüphesi: Evinde ve muayenehanesinde arama yapıldı
Arjantin polisi Maradona'nın doktorunun cep telefonuna, iki tabletine ve iki dizüstü bilgisayarına el koydu. Doktor Lugue'nin ifade vermesi beklenirken Maradona'nın ölümünde ihmal bulunup bulunmadığı araştırılacak. San Isidro Savcılığı, Maradona'nın ölümüne ilişkin "kasıtsız adam öldürme" ve "kişiyi terk etme" suçlarından Maradona'nın doktoru Leopoldo Luque hakkında soruşturma başlattı.
Efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümünde ihmal olup olmadığını araştırmak üzere başlatılan soruşturma kapsamında doktoru Leopoldo Luque'nin evi ve özel muayenehanesinde arama yapıldı.
ADAM ÖLDÜRME SUÇU
San Isidro Savcılığı, Maradona'nın ölümüne ilişkin "kasıtsız adam öldürme" ve "kişiyi terk etme" suçlarından başlattığı soruşturma kapsamında, doktoru Luque'nin, Buenos Aires eyaletine bağlı Almirante Brown kentindeki evine ve başkent Buenos Aires'teki özel kliniğinde arama yaptı.
EL KOYULDU
Polis, Maradona'nın hastalık öyküsüne, doktorun cep telefonuna, iki tabletine ve iki dizüstü bilgisayarına el koydu. Şüpheli Luque'nin ifade vermesi bekleniyor.
SORUŞTURMA AÇILDI
Soruşturma, Maradona'nın genel kontrollerinin yapılması için 2 Kasım'da Ipensa Kliniğine kaldırılmasından ölümüne kadar geçen zamanda ihmal bulunup bulunmaması araştırılıyor.
PSİKOLOJİSİ BOZUKTU
Luque, o dönem Maradona'nın psikolojisinin bozuk olduğunu, yemek yemediğini ve dehidrasyon ile anemi problemlerinin bulunduğunu söylemişti.
REÇETEYİ GÖZDEN GEÇİRMESİ İSTENDİ
Yerel basındaki haberlerde arama emrinin, Maradona'nın kızları Dalma, Gianinna ve Jana'nın verdiği ifadelerde Luque ve ekibinin son aylarda reçete ettiği ilaçları gözden geçirilmesini talep etmesi üzerine çıkarıldığı belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Maradona, kasım ayının başında hastaneye kaldırılmış ve beyin ameliyatı geçirmişti.
Maradona, 25 Kasım Çarşamba günü Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybetmişti.
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)