Son dakika: Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde kırmızı kart çıktı
Beşiktaşlı futbolcu Cyle Larin, Fenerbahçe maçının 50. dakikasında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
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Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı.
BEŞİKTAŞ SON 20 DAKİKADA 10 KİŞİ KALDI
Siyah-beyazlılarda Cyle Larin, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Kanadalı futbolcu, Gökhan Gönül'e yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek maçın 50. dakikasında oyun dışı kaldı.
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