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Son dakika: Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde kırmızı kart çıktı

Beşiktaşlı futbolcu Cyle Larin,  maçının 50. dakikasında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

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Giriş Tarihi: 29.11.2020 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020
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Son dakika: Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde kırmızı kart çıktı

Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı.

BEŞİKTAŞ SON 20 DAKİKADA 10 KİŞİ KALDI

Siyah-beyazlılarda Cyle Larin, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Kanadalı futbolcu, Gökhan Gönül'e yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek maçın 50. dakikasında oyun dışı kaldı.

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