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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Maradona unutulmadı

- derbisi öncesinde hafta içinde hayatını kaybeden futbolun efsane ismi Maradona için saygı duruşunda bulunuldu.

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Giriş Tarihi: 29.11.2020 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020
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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Maradona unutulmadı

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk ederken, karşılaşma öncesinde Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Arjantin'in yetiştirdiği en önemli futbol ismi olan ve bütün dünyada hayranlık uyandıran Maradona, geçtiğimiz hafta içinde geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetmiş ve futbol dünyası mateme boğulmuştu.

Maradona'nın vefatı sonrasında Arjantin Hükümeti, 3 günlük ulusal yas ilan etmişti.

Geçtiğimiz haftadan bu yana birçok ulusal ve uluslararası organizasyonda Maradona unutulmadı.

Son olarak bugün oynanan Barcelona-Osasuna mücadelesinde Arjantinli yıldız Messi, attığı golün ardından formasının içine giydiği Maradona'nın Newell's Old Boy'ta oynarken giydiği formayı göstererek gol sevincinde efsane ismi andı.

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