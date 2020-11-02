Galatasaray ocak ayını bekliyor! İşte listedeki iki yıldız

Fenerbahçe beraberliği sonrası art arda alınan Kasımpaşa ve Alanya mağlubiyetleri, Galatasaray'ı alevlendirdi. B.B Erzurum ve Ankaragücü galibiyetleriyle çıkışa geçen Aslan'da teknik direktör Fatih Terim hedefini açıkça dile getirdi. "İyi oyun değil, 3 puan önemliydi" diyen tecrübeli hoca, ocak ayına yani devre arası transfer dönemine kadar, oyundan çok skoru almaya bakacak. Devre arasında ise takıma katılacak yıldızlarla şampiyonluk daha yüksek sesle istenecek.

LİSTESİ GENİŞ

Seri ve Kenan Karaman için nabız yoklayan Aslan listesini geniş tutuyor. Cim Bom'da şu an için öncelik Wolfsburg'da forma giyen milli yıldızımız Yunus Mallı ve Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi Onyekuru. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Yunus için cüzzi bir rakama Alman ekibiyle anlaşılması bekleniyor.

ONYEKURU BİZZAT GÖRÜŞECEK

Onyekuru için de ilk etapta satın alma opsiyonlu kiralama, anlaşma sağlanamazsa da şartsız kiralama seçenekleri masada. Nijeryalı oyuncunun da yeniden Aslan'a dönmeyi çok istediği ve bu nedenle kulübü Monaco ile bir görüşme yapacağı da gelen haberler arasında. Yönetim, iki yıldız için de önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlayacak.

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