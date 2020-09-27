Konyaspor Beşiktaş maçında Sergen Yalçın'dan sürpriz 11... | Süper Lig 3. Hafta

Konyaspor evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Saat 16'da başlayacak olan mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. İki takım arasındaki 38 lig maçının 14'ünde Konyaspor, 4'ünde ise Beşiktaş gol atmayı başaramadı. Mücadele beIN Sports kanalından naklen yayınlayacak.

Taraftarlar mücadeleyi ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilecekler.

Sergen Yalçın'ın Konyaspor karşısında kadroda yaptığı değişiklikler dikkat çekti. İşte Yalçın'ın Konyaspor karşısında maça başlayacağı 11...

BEŞİKTAŞ'IN 11'İ:

Ersin, Necip, Welinton, Vida, Nsakala, Dorukhan, Ljajic, Mensah, Atakan, Boyd, Güven

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KONYASPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında bugün İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlayacak.

Siyah-beyazlı takım, ligin ilk 2 haftasında birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan elde etti. İlk haftayı BAY geçen İttifak Holding Konyaspor ise Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.