12 Eylül 2020, Cumartesi
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Başkan Erdoğan'dan 12 Eylül paylaşımı: Milletin gücünün üzerinde bir güç görmedik, tanımadık

Başkan , Twitter hesabından darbesinin 40. yıl dönümü vesilesiyle paylaşımda bulundu. Bugün gerçekleştirdiği konuşmadan bir kesit paylaşan Erdoğan paylaşımına, ''Biz bu dünyada milletin gücünün üzerinde bir güç görmedik, tanımadık.'' notunu düştü.

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Başkan Erdoğan'dan 12 Eylül paylaşımı: Milletin gücünün üzerinde bir güç görmedik, tanımadık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül 1980 darbesinin 40. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Biz bu dünyada milletin gücünün üzerinde bir güç görmedik, tanımadık." ifadelerine yer verdi.

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül 1980 darbesi ile ilgili o paylaşımı;

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