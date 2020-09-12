Başkan Erdoğan Tansu Çiller ile birlikte 12 Eylül fotoğraf sergisini gezdi

Adalet Bakanlığınca, Türkiye demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yerini alan 12 Eylül 1980 darbesinin 40. yılı dolayısıyla düzenlenen Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu başladı.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki sempozyuma, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve eski başbakanlardan Tansu Çiller de katıldı.

12 EYLÜL FOTOĞRAF SERGİSİNİ GEZDİ

Sempozyuma katılmak üzere adaya helikopterle gelen Başkan Erdoğan, adaya indikten sonra burada eski Başbakanlardan Tansu Çiller'i de bindiği araca alarak hareket etti. Tansu Çiller ile birlikte adayı gezen Erdoğan, 12 Eylül fotoğraf sergisini ziyaret etti.

Programın açılışında, "Türkiye'nin vesayetten demokrasiye yolculuğunu" anlatan kısa film gösterildi.