MEHMET EKİCİ, FENERBAHÇE'Yİ TERCİH ETTİ

Fenerbahçe, 2017-2018 sezonunda tıpkı bir önceki sezonda olduğu gibi rakiplerinden bir oyuncu transferi gerçekleştirdi.

O dönem çok iyi bir performans gösteren ve birçok kulüp tarafından istenen Mehmet Ekici, kararını Fenerbahçe'den yana kıldı.

Söz konusu süreçte transferi yılan hikayesine dönen Mehmet Ekici, Trabzonspor'da bir devre kadro dışı kalmayı göze alarak Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

2018-2019'DA 3 TRANSFER

Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunda rakiplerinden 3 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Söz konusu senede Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Tolga Ciğerci'ye yaz transfer döneminde imza attıran sarı-lacivertliler, diğer 2 transferi ise devre arasında gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, bu dönemde Galatasaray ile yollarını ayıran Serdar Aziz ile Beşiktaş defterini kapatan Tolgay Arslan'ı transfer etmeyi başardı.

GALATASARAY'DA OYNAMIŞ OYUNCULARDAN 3. TRANSFER RODRIGUES

Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunda Galatasaray forması giyen Garry Rodrigues'i, eski takımından ayrıldıktan 6 ay sonra kadrosuna dahil etti.

2019'un ocak ayında Al-Ittihad takımına transfer olan Rodrigues, temmuz ayında Fenerbahçe'ye kiralık olarak geldi.

SİNAN GÜMÜŞ DE KADROYA DAHİL EDİLDİ

Fenerbahçe, daha önce Galatasaray forması giyen Sinan Gümüş'ün transferini de bu sezon duyurdu.

Sarı-lacivertliler, daha önce rakibinin forması giyen Sinan'ı, İtalya'nın Genoa takımından transfer etti.