Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü hayatını kaybetti | Tamer Güney kimdir?
Fenerbahçe, 2000-2003 yılları arasında futbol altyapımızda koordinatör olarak görev yapan, 2003 yılında Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevini bir süreliğine yürüten Tamer Güney'in vefat ettiğini duyurdu.
Fenerbahçe, Tamer Güney'in vefat haberi nedeniyle resmi internet sayfası üzerinden bir açıklama metni yayınladı.
Yapılan açıklamada;
2000-2003 yılları arasında futbol altyapımızda koordinatör olarak görev yapan, 2003 yılında Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevini bir süreliğine yürüten, milli takımda ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda üstlendiği çeşitli görevlerle Türk futboluna önemli katkılar sağlayan Tamer Güney'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik.
Merhum Tamer Güney'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve spor camiasına başsağlığı dileriz. Güney'in cenaze bilgileri belli olduktan sonra paylaşılacaktır.
Fenerbahçe Spor Kulübü
TAMER GÜNEY KİMDİR?
6 Ocak 1936 yılında Bilecik'te doğan Tamer Güney; Ankaragücü, PTT, Hacettepe ve Orduspor kulüplerinin formasını giydi. Orduspor, PTT, Balıkesirspor, Kayserispor, Ankaragücü, Adanaspor, Eskişehirspor, Diyarbakırspor, Gaziantepspor ve Fenerbahçe'de teknik direktörlük yaptı.
Güney ayrıca Galatasaray, Fenerbahçe ve Etimesgut Şekerspor'da altyapı sorumluluğu görevlerini üstlendi.
Bir dönem Ümit Milli Takım'ı da çalıştıran Tamer Güney, Türkiye Futbol Federasyonu'nda Eğitim Dairesi'nde, Araştırma, Planlama, Eğitim ve Geliştirme Dairesi'nde (ARPEG) ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nde önemli çalışmalara imza attı. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Başdanışmanlığı görevinde bulundu. Tamer Güney, futbol ile ilgili kitaplar da yazdı.