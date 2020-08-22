TAMER GÜNEY KİMDİR?

6 Ocak 1936 yılında Bilecik'te doğan Tamer Güney; Ankaragücü, PTT, Hacettepe ve Orduspor kulüplerinin formasını giydi. Orduspor, PTT, Balıkesirspor, Kayserispor, Ankaragücü, Adanaspor, Eskişehirspor, Diyarbakırspor, Gaziantepspor ve Fenerbahçe'de teknik direktörlük yaptı.

Güney ayrıca Galatasaray, Fenerbahçe ve Etimesgut Şekerspor'da altyapı sorumluluğu görevlerini üstlendi.

Bir dönem Ümit Milli Takım'ı da çalıştıran Tamer Güney, Türkiye Futbol Federasyonu'nda Eğitim Dairesi'nde, Araştırma, Planlama, Eğitim ve Geliştirme Dairesi'nde (ARPEG) ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nde önemli çalışmalara imza attı. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Başdanışmanlığı görevinde bulundu. Tamer Güney, futbol ile ilgili kitaplar da yazdı.