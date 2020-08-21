22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Son dakika: Fenerbahçe Sosa'yı açıkladı

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, 35 yaşındaki Arjantinli futbolcu Jose 'yı transfer ettiğini duyurdu. Sosa, Fenerbahçe'de 12 numaralı formayı giyecek. İşte Fenerbahçe'nin Sosa transferini duyururken yayınladığı özel video klip.

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Giriş Tarihi: 21.08.2020 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020
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Son dakika: Fenerbahçe Sosa'yı açıkladı

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Jose Sosa'yı da resmen açıkladı. Öte yandan Jose Sosa'nın Kanarya'da 12 numaralı formayı giyeceği de kesinleşmiş oldu.

Fenerbahçe Kulübü, resmi Twitter hesabından duyurduğu Sosa için hazırladığı video klibi de yayınladı.

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