Son dakika: Fenerbahçe Sosa'yı açıkladı

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Jose Sosa'yı da resmen açıkladı. Öte yandan Jose Sosa'nın Kanarya'da 12 numaralı formayı giyeceği de kesinleşmiş oldu.

Fenerbahçe Kulübü, resmi Twitter hesabından duyurduğu Sosa için hazırladığı video klibi de yayınladı.