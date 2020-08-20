Son dakika | Fenerbahçe "anlaşma" haberlerini yalanladı
Fenerbahçe Kulübü, Kosovalı santrforu Vedat Muric için İtalya'nın Lazio takımıyla anlaşmaya varıldığı yönündeki haberleri yalanladı.
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SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Vedat Muric'e yönelik çeşitli kulüplerden transfer teklifi geldiği bildirildi.
SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Vedat Muric'e yönelik çeşitli kulüplerden transfer teklifi geldiği bildirildi.
Sarı-lacivetli kulüp "Ancak bugün bazı yayın organlarında oyuncumuzun transferi için bir miktar para ve bir başka oyuncunun bonservisi karşılığında İtalya'nın Lazio takımıyla anlaşıldığına dair haberler yer almıştır. Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.