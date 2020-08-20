20 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Spor Haberleri Son dakika | Fenerbahçe "anlaşma" haberlerini yalanladı

Son dakika | Fenerbahçe "anlaşma" haberlerini yalanladı

Kulübü, Kosovalı santrforu Vedat Muric için 'nın takımıyla anlaşmaya varıldığı yönündeki haberleri yalanladı.

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Giriş Tarihi: 20.08.2020 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020
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Son dakika | Fenerbahçe anlaşma haberlerini yalanladı

SON DAKİKA HABERİ: 'den yapılan açıklamada, Vedat Muric'e yönelik çeşitli kulüplerden teklifi geldiği bildirildi.

Sarı-lacivetli kulüp "Ancak bugün bazı yayın organlarında oyuncumuzun transferi için bir miktar para ve bir başka oyuncunun bonservisi karşılığında İtalya'nın Lazio takımıyla anlaşıldığına dair haberler yer almıştır. Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

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